Keanu Reeves a fost pus pe lista neagră la Hollywood: Incredibil de la ce i s-a tras actorului!

Actorul Keanu Reeves a declarat că refuzul de a juca în filmul "Speed 2: Cruise Control/ Speed 2: Croazieră infernală" a dus la blocarea temporară a carierei sale de la Hollywood, relatează etonline.com, potrivit mediafax.

Reeves a decis să nu joace în continuarea peliculei "Speed", pentru a apărea într-o punere în scenă a piesei "Hamlet" în Canada. Refuzul său a cauzat un blocaj temporar în carieră: rolul său din "Speed 2" i-a revenit actorului Jason Patric, iar el nu a mai apărut într-un film distribuit de un mare studio de producție de la Hollywood timp de 14 ani.

"Nu am mai lucrat cu (20th Century Fox, n.r.) până la The Day the Earth Stood Still", a declarat el pentru revista GQ. "The Day the Earth Stood Still/ Ziua în care Pământul se opri" a fost lansat în decembrie 2008, la 14 ani după apariția lui Reeves în "Speed".

Deși cel mai recent film semnat de un mare studio în care a apărut a fost "47 Ronin/ Ronin: 47 pentru răzbunare", lansat în 2013, Reeves a spus că nu se mai simte ca și cum ar fi într-o "închisoare a filmului". "Nu m-am gândit la viitorul carierei mele sau la ce urma să se întâmple, până foarte recent", a recunoscut acesta. "Probabil, până am trecut de 40 de ani", a continuat el.

Când a fost întrebat dacă va mai juca în franciza "John Wick", Reeves a răspuns că nu se opune ideii de a juca în mai multe continuări ale seriei. "Voi merge cât de departe mă țin picioarele", a afirmat el. "Mă voi duce cât de departe vrea publicul", a mai spus Reeves.

Actorul a declarat că atitudinea sa privind industria cinematografică a fost modelată de colaborarea cu actorul american Anthony Quinn, cu care a lucrat la pelicula "A Walk In The Clouds/ Atât de aproape de cer", lansată în 1995. Quinn i-a spus mai tânărului său coleg că ofertele de roluri nu vor încetini neapărat cu vârsta, negând ideea că unii actori sunt nevoiți să se retragă din lipsă de partituri.

Keanu Reeves s-a consacrat la Hollywood cu personajul Neo din trilogia SF "Matrix". Alte roluri importante au fost cele din filmele "Dragoste şi moarte în Idaho" (1991), alături de River Phoenix, "Pact cu diavolul" (1997), alături de Al Pacino, precum şi "Speed - Cursa infernală" (1994) şi "Constantin" (2005). În ianuarie 2005, Reeves a fost recompensat cu o stea pe Walk of Fame de la Hollywood. Printre alte roluri ale starului american se numără cele din filmul SF "Ziua în care Pământul se opri", drama "Vieţile secrete ale Pippei Lee/ The Private Lives of Pippa Lee", regizată de Rebecca Miller, în care joacă alături de Robin Wright, şi "Henry's Crime", alături de Vera Farmiga şi James Caan.

Keanu Reeves a debutat ca regizor în 2013, cu un lungmetraj despre artele marţiale contemporane, destinat atât publicului occidental, cât şi celui din China. Filmul se intitulează "Ucigaş cu suflet pur/ Man of Tai Chi" şi a fost realizat pe baza vieţii cascadorului Tiger Chen, cu care starul hollywoodian s-a împrietenit în timpul filmărilor pentru cele trei pelicule din seria "The Matrix".