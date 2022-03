Keith Richards oferă indicii despre un nou turneu european al formaţiei The Rolling Stones

Întrebat dacă formaţia va reveni în Europa, el a răspuns că nu poate confirma nimic, dar există discuţii în acest sens.



Această informaţie vine după ce formaţia a publicat un videoclip pe Instagram, vineri, în care apare o hartă a Europei pe care sunt presărate reprezentări ale logo-ului familiar al formaţiei - buze roşii şi limba scoasă. Singurul mesaj care însoţeşte clipul este "Can't you hear me knocking", care este şi titlul uneia dintre piesele celebre ale formaţiei.



Formaţia începuse turneul internaţional No Filter din 2017, însă concertele au fost anulate după izbucnirea pandemiei. Bateristul Charlie Watts, membru fondator al trupei, a murit în luna august, fapt care a ridicat întrebări dacă ceilalţi membri ai formaţiei vor continua sau nu fără el.