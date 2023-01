Kelemen Hunor: Plagiatul, dacă există o decizie definitivă, este furt intelectual

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marţi că a plagia este furt intelectual şi a adăugat că problema legată de plagiat la teza de doctorat a ministrului de Interne, Lucian Bode, trebuie gestionată de acesta, nu de PNL, de Guvern sau de Parlament, anunță Agerpres.

Întrebat la Prima News dacă PNL are un handicap după scandalul referitor la plagiatul în teza de doctorat a ministrului de Interne, Kelemen Hunor a spus: "Sigur că are. E o chestiune de imagine, dar nu vreau să comentez eu cum face şi cum gestionează PNL această chestiune. (...) Această problemă se rezolvă de persoana respectivă, nu partidul, nu Guvernul, nu Parlamentul. Domnul Bode e persoana în măsură să gestioneze această chestiune. (...) Cum nu poate rezolva nici Kelemen Hunor problema asta cu Lucian Bode, nu poate rezolva nici Marcel Ciolacu, nici altcineva, doar Lucian Bode poate rezolva şi sunt convins că va rezolva".

Liderul UDMR a apreciat că a plagia înseamnă a fura intelectual.

"Plagiatul, dacă se dovedeşte, dacă există o decizie definitivă, este furt intelectual, indiferent cine a făcut şi indiferent dacă este vorba de 4%. Aici nu trebuie să te joci cu procentele, aş vrea să existe o singură măsură, nu dubla măsură când noi cântărim acest lucru. Eu am mai spus că nu comentez mai mult de atât fiindcă suntem colegi. Asta nu înseamnă că nu am un punct de vedere foarte clar despre această chestiune, cu toate că nu am citit lucrarea lui Lucian Bode", a afirmat acesta.