Kelemen Hunor recunoaște că primarii au făcut presiuni: Discuţia era să mărim cu o pătrime salariile pentru toţi bugetarii

Vicepremierul Kelemen Hunor (UDMR) a precizat că din 2019 a existat o hotărâre de Guvern care a stopat aplicarea legii salarizării, astfel că de atunci nu au mai crescut salariile din sectorul bugetar. Liderul UDMR a explicat că a fost o presiune în acest sens din partea primarilor, care au cerut majorări salariale, având în vedere că, potrivit legii, niciun angajat al unei primării, de exemplu, nu poate avea un salariu mai mare decât cel al unui viceprimar.

Kelemen Hunor a declarat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, că salariile au crescut doar pentru sectorul medical şi cel de învăţământ, în ultimii ani, după ce a fost întrebat de ce a fost necesară majorarea salariilor de la 1 noiembrie.

”Deci în 2019 a fost o hotărâre a Guvernului Orban prin care au oprit, au stopat aplicarea legii. Legea salarizării spunea că până în 2023-2024, în fiecare an, în sectorul public, ca să ajungi la coeficientul stabilit în lege, măresc salariile cu... şi era un procent. În 2019 Guvernul Orban a oprit chestia asta, în 2020 a dat drumul pentru două categorii din sectorul public, pentru medici şi cadre medicale şi asistenţi, mă rog, sistemul medical şi pentru profesori. Şi toţi ceilalţi au rămas în urmă”, a arătat Kelemen Hunor.

Vicepremierul a precizat că salariile sunt fixate la nivelul viceprimarului, în orice primărie.

”Acum discuţia era aşa, să mărim cu o pătrime pentru toţi bugetarii, ceea ce trebuia dat în 2020, nu în 2021-2022. Ce s-a întâmplat la primării? La primării, în autorităţile locale, salariile sunt fixate la nivelul salariului viceprimarului. Deci nu poate să aibă nimeni salariu mai mare decât un viceprimar. În comunele mici, aici, sigur, depinde de locuitori, sunt câteva categorii de UAT-uri, primarul are salariu de 4.000, 4.800, 3.600, 5.000, 5.600, 5.400 şi tot aşa, viceprimarul este sub, toţi ceilalţi sunt sub. Deci un jurist, un om care se ocupă de achiziţii, care se ocupă de proiecte de dezvoltare, nu să stea pe 2.900, pe 3.000 de lei. Şi asta era presiunea la noi”, a subliniat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor a vorbit şi de o presiune din partea primarilor, pe tema salarizării.

”Nu era presiunea nici de la deputaţi, nici de la senatori, nici de la preşedinte, dar a fost o presiune de la primari şi noi am susţinut şi anul trecut, dacă vrem să avem o administraţie eficientă, trebuie să dai oamenilor posibilitatea de a câştiga după munca şi după efortul depus. Asta era ideea şi aici am mers pe această variantă. Asta nu era o urgenţă în sensul ca primarul sau viceprimarul să aibă un salariu mai mare, dar dacă noi am făcut o lege unitară de salarizare în sectorul bugetar, dacă tu creezi dezechilibre, la un moment dat nu o să mai ai niciun echilibru în sectorul bugetar. Toată povestea asta este logică, până la urmă”, a mai spus Kelemen Hunor.