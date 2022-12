Klaus Iohannis, mesaj de Anul Nou: a fost un an marcat de crize profunde și de un război teribil/ Video

„Chiar dacă a fost un an foarte dificil pentru noi toți, marcat de crize profunde și de un teribil război care se desfășoară la granițele noastre, privim cu speranță și încredere către noul an 2023, care stă să înceapă”, arată președintele Klaus Iohannis în mesajul de final de an. Dacă de Crăciun, Klaus Iohannis a transmis un mesaj video, de Anul Nou acesta a transmis doar un mesaj scris.

„Cumpăna dintre ani este mereu un moment încărcat de semnificații și emoție, pentru că sărbătorim sfârșitul unei etape și debutul alteia noi. Chiar dacă a fost un an foarte dificil pentru noi toți, marcat de crize profunde și de un teribil război care se desfășoară la granițele noastre, privim cu speranță și încredere către noul an 2023, care stă să înceapă. Provocările de proporții istorice pe care le-am avut de înfruntat au scos în evidență tăria noastră de caracter, capacitatea de a rămâne solidari, uniți și hotărâți să depășim cu bine orice obstacole.Să învățăm, așadar, să transformăm fiecare criză într-o oportunitate pentru a deveni o națiune mai bună și mai puternică!”, se arată în mesajul președintelui Klaus Iohannis.

Președintele adaugă că România se dezvoltă în fiecare zi și face progrese vizibile în toate domeniile: „Vă îndemn să lucrăm împreună pentru ca țara noastră să se bucure de un viitor prosper, în pace și armonie! Vă doresc un An Nou fericit! La mulți ani!”.