VIDEO | Klaus Iohannis, reacţie la imaginile cu Vela la terasă: 'Este foarte important ca persoanele publice să dea exemple pozitive'

Preşedintele Klaus Iohannis reacţionează la imaginile apărute în presă cu fostul ministru Marcel Vela la o terasă închisă.

"Eu cred că toată lumea trebuie să respecte restrucţiile. Începând de la preşedinte, membrii guvernului, parlamentari şi aşa mai departe. Cine nu respectă restricţile să suporte consecinţele. Cred că este foarte important ca persoanele publice să dea exemple pozitive şi nu negative. Trebuie să ne insuşim noi măsurile dacă vrem ca cetăţenii să le respecte", a declarat Iohannis.

Digi 24 a prezentat, marţi seară, imagini cu fostul ministru de Interne Marcel Vela la o terasă din Bucureşti. Potrivit sursei citate, nu s-ar fi respectat regulile de protecție împotriva COVID, localul având pereţi pe toate laturile.

„Aceasta terasa nu are acoperis, uitati-va mai atent. O sa va dau o imagine cu acoperisul deschis. La masa am stat sub 6 persoane, am baut cafea, suc de ghimbir, in dreapta e o masa unde nu sta nimeni. Am intrat acolo spatiul era deschis fara acoperis”, a reactionat Marcel Vela, la Digi24.