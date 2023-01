Laura Vicol (PSD) atacă partidul AUR după scandalul cu deputatul Dumitru Focșa: 'Comportament inacceptabil! Ar trebui să fie urmat urgent de demisii!'

Un astfel de comportament este inacceptabil și ar trebui să fie urmat urgent de demisii, așa cum se întâmplă în orice țară civilizată, transmite Laura Vicol, deputat PSD, în scandalul general de deputatul AUR Dumitru Focșa.

Context: Deputatul AUR Dumitru Focșa recunoaște vineri că și-a agresat soția, dar că gesturile brutale s-au petrecut pe fondul „geloziei extreme” manifestată de partenera sa de viață. Deputatul spune că soția i-a sustras telefonul și a folosit o sumă de 3.000 lei din banii primiți de la Parlament ca sumă forfetară. Focșa precizează că vrea să-și salveze căsnicia și să meargă cu soția la consiliere de specialitate. Vezi și: Mărturia deputatului AUR Dumitru Focșa: 'Puseurile de gelozie ale soției erau tot mai apăsătoare. Am luat-o brutal de după gât'

„Într-o țară în care peste 20% dintre femei se confruntă cu diverse forme ale violenței domestice, un deputat este acuzat printr-o plângere oficialã că și-a lovit soția, care a anuntat prin telefon la 112. Un astfel de comportament este inacceptabil și ar trebui să fie urmat urgent de demisii, așa cum se întâmplă în orice țară civilizată.

Indiferent cum se vor încheia în justiție astfel de cazuri, prin împăcarea părților sau prin condamnarea agresorului, fapta rămâne, dacă plângerea femeii se dovedește întemeiată. Din acest motiv, când în spațiul public apar astfel de acuzații grave, reacțiile trebuie să fie prompte, în nici un caz unele de minimizare, mai ales când sunt vizați politicieni.

Partidul deputatului, vestit pentru că promovează violența de limbaj, trebuia să fi luat deja o decizie.

Respectul față de femei și de copii nu are legătură nici cu progresismul, nici cu globalismul, nici cu alte bazaconii pe care le invocă unii pentru a valoriza comportamentul de grotă, de ”bărbat adevărat”. A respecta femeile și copiii, a le oferi protecție este apanajul civilizației. Civilizației adevărate la care unii pur și simplu nu vor să ajungă”, a spus Laura Vicol, pe pagina ei de Facebook.

Vezi și: Ce au înțeles șefii AUR în cazul deputatului acuzat de soție că ar fi bătut-o: A fugit covorul și a fost lovită cu ușa peste nas.

Ce spune AUR

„Suntem ferm împotriva oricărei forme de violență fizică sau psihologică. Credem că familia este un sanctuar care trebuie apărat de manifestări agresive, iar autoritățile sunt obligate să cerceteze și să soluționeze neîntârziat acest gen de incident”, transmite AUR, într-o poziție oficială cu privire la acest caz.

„Juriul de Onoare al Alianței pentru Unirea Românilor a demarat o anchetă internă și va propune o decizie în conformitate cu prevederile Codului de Etică al partidului. În funcție de gravitatea faptelor, sancțiunile pot merge până la pierderea tuturor funcțiilor în cadrul partidului”, mai arată partidul.

Poziția Poliției

Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, in noaptea de miercuri spre joi, in jurul orei 2,00, politisti din cadrul Postului de Politie Lumina au fost sesizati, prin apel 112, de catre o femeie, ca ar fi fost agresata fizic de sotul sau, la domiciliul comun din localitatea Lumina. „Deplasati la fata locului, politistii au constatat faptul ca cele sesizate se confirma, fiind identificate persoanele in cauza, respectiv un barbat, de 57 de ani, dar si persoana vatamata, de 49 de ani, care prezenta urme vizibile de violenta. Politistii au solicitat o ambulanta, personalul medical acordand ingrijiri de specialitate femeii, aceasta refuzand transportarea la spital. Politistii au intocmit imediat formularul de evaluare a riscului, reiesind risc iminent, insa femeia s-a opus emiterii unui ordin de protectie provizoriu”, a informat IPJ, printr-un comunicat de presa. „În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie”, mai arată IPJ Constanța.

USR a solicitat AUR excluderea lui Dumitru Focșa din partid, după episodul legat de agresarea soției de către acesta.