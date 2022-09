Legendarul baschetbalist Manu Ginobili a fost inclus în Basketball Hall of Fame

Fostul baschetbalist legendar Manu Ginobili, campion olimpic cu Argentina şi de patru ori campion NBA cu San Antonio Spurs, a fost introdus, sâmbătă, în Hall of Fame-ul baschetului mondial, conform news.ro.

Înainte de a ajunge în Statele Unite, Ginobili, acum în vârstă de 44 de ani, a câştigat şi Euroliga în 2001 cu Virtus Bologna. În total, Ginobili a jucat 16 sezoane în NBA, toate la Spurs.

"Nu sunt aici pentru că am fost foarte special, ci pentru că am făcut parte din două dintre cele mai mari echipe ale anilor 2000, San Antonio şi Argentina”, a spus el în discursul său la Springfield (Massachusetts), unde se află Hall of Fame.