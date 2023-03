Leo Messi pleacă în Arabia Saudită

Lionel Messi se află în ultimele șase luni de contract cu PSG și a luat o decizie care va provoca o serie de controverse. Argentinianul pleacă în Arabia Saudită, vineri, în contextul în care echipa sa a fost eliminată din Champions League, iar sâmbătă are un meci important în campionat contra celor de la Brest.

Anunțul sosirii lui Messi în Arabia Saudită a fost făcut de ministrul saudit al Turismului, într-un mesaj postat pe contul său de Twitter.



"Sunt bucuros să-i urez bun venit ambasadorului nostru pentru turism şi starului Lionel Messi, precum şi familiei şi prietenilor săi, luna aceasta, la a doua sa vizită în Arabia Saudită, pentru a se bucura de cele mai frumoase destinaţii turistice, a intra în legătură cu oamenii noştri şi a trăi experienţe unice", a scris ministrul în mesajul său.



Septuplul câştigător al Balonului de Aur a semnat anul trecut un contract profitabil cu Arabia Saudită, pentru a promova turismul local, într-un plan de deschidere către lume denumit "Viziunea 2030".

Messi va încasa o sumă colosală

Potrivit unor surse citate de site-ul The Athletic, valoarea contractului lui Messi ar putea ajunge la 30 de milioane de euro pe an. De atunci, argentinianul a postat mesaje promoţionale care laudă meritele Arabiei Saudite pe Instagram, unde are 370 de milioane de urmăritori.



Messi a călătorit la Riad cu PSG, în luna ianuarie, pentru a disputa un meci amical împotriva unei selecţionate compuse din cei mai buni jucători ai echipelor Al-Nassr şi Al-Hilal, al cărei căpitan a fost portughezul Cristiano Ronaldo, eternul său rival.

Proaspătul campion mondial este ofertat insistent de Al Hilal, echipă de top din prima ligă a Arabiei Saudite. Oficialii clubului vor să dea o lovitură de imagine și un răspuns rivalilor de la Al Nassr care au reușit să îl transfere în această iarnă pe Cristiano Ronaldo.



Conform presei argentiniene, un posibil transfer al lui Lionel Messi în fotbalul saudit nu va fi evocat cu ocazia sejurului său în această ţară. Contractul lui Messi cu PSG expiră la finalul acestui sezon, existând în prezent speculaţii referitoare la viitorul carierei proaspătului campion mondial. O plecare în Major League Soccer sau o reîntoarcere la FC Barcelona, clubul său de suflet, sunt variantele cele mai vehiculate de mass-media internaţională.