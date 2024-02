FOTO-VIDEO Tentativă de lovitură de stat în Ciad, în curs de desfășurare: oameni asasinași, focuri de armă, tancuri și blindate pe stradă

Focuri intense de armă s-au auzit în mai multe zone ale capitalei Ciadului, N'djamena, inclusiv în faţa sediului unui partid de opoziţie, arată BBC, potrivit Rador Radio România.

Există informații despre mișcarea tancurilor și vehiculelor blindate în capitală și se raportează că forțele guvernamentale atacă sediul Partidului Socialist de opoziție.

Anterior, autoritățile au raportat un atac asupra clădirii Direcției Naționale de Securitate din Ciad, care a ucis mai multe persoane.

Incidentele au loc la o zi după anunţul privind organizarea alegerilor în luna mai. Guvernul a acuzat Partidul Socialist Fără Frontiere, din opoziţie, de comiterea unor atacuri violente, inclusiv o tentativă de asasinare a preşedintelui Curţii Supreme, fapt negat de formaţiunea politică.

❗️???????????????????? - #BREAKING: Clashes ongoing in Chadian capital of N'Djamena.



If this coup in Chad is successful, Africa will be divided in half in the Sahel by pro-Russian governments. pic.twitter.com/xXKbynGY2f