Lupte violente în Donetk. Ucrainenii acuză atacuri cu arme chimice (Video)

Ocupanții atacă armata ucraineană în est cu grenade cu Cloropicrina K-51 interzise, ​​informează Forțele Navale ale ale armatei Ucrainei pe contul de Telegram.

„Statul terorist folosește arme chimice interzise - grenade cu aerosoli K-51. Ocupanții aruncă grenade cu cloropicrină din drone asupra apărătorilor noștri din est. Pentru a se proteja de efectul iritant puternic al muniției interzise, ​​pușcașii marini și-au menținut pozițiile cu ajutorul echipamentului de apăare chimică”, se arată în mesaj.

Cloropicrina, cunoscută și sub numele de PS și nitrocloroform, este un compus chimic utilizat în prezent ca antimicrobian cu spectru larg, fungicid, erbicid, insecticid și nematicid. A fost folosit ca gaz otrăvitor în Primul Război Mondial. Formula sa structurală chimică este Cl₃CNO₂.

Russians are using prohibited chemical weapons on Donbas - Navy Forces of the Ukrainian Army

Şeful Administraţiei Militare Regionale Dnipropetrovsk, Valentin Reznicenko, a raportat că în noaptea de sâmbătă spre duminică, armata rusă a atacat de zece ori raionul Nikopol, utilizând lansatoare de rachete Grad și artilerie grea. Potrivit oficialului, invadatorii ruşi au lovit comunitățile teritoriale Nikopol, Marhaneţ, Cervonohrihorivka și Pokrovske. Bombardamentele nu s-au soldat cu victime. Cinci case particulare, anexe, garaje și linii de înaltă tensiune au fost avariate în comunitatea Cervonohrihorivka.

Forțele rusești au continuat să facă progrese minime în jurul Bahmut, pe fondul operațiunilor ofensive de vineri.

Statul Major Geneal ucrainean a raportat că forțele ucrainene au respins atacurile rusești în apropiere de Bakhmut, pe o rază de 26 km la nord-est de Bakhmut, în apropiere de Vîimka, și pe o rază de 14 km la sud de Bakhmut, în apropiere de Opîtne, Kișceevka și Kurdiumovka.

Imaginile geolocalizate postate joi arată că forțele rusești fac progrese minime la sud și sud-est de Bahmut, precum și în apropiere de Opîtne.

Bloggeri militari ruși au afirmat că forțele ucrainene efectuează recunoașteri în jurul Klișceevka și că luptele continuă în apropierea așezării, în ciuda afirmațiilor rusești potrivit cărora forțele rusești ocupă complet așezarea.

Un blogger rus a afirmat că forțele rusești au avansat în apropiere de Spirne (la 30 km nord-est de Bakhmut) și împiedică forțele ucrainene să transfere unități către pozițiile înaintate din zonă.

Bloggeri ruși au afirmat că forțele ucrainene rotesc unități din regiunea Zaporojie în zona Bahmut și au sugerat că acest lucru înseamnă că forțele ucrainene se confruntă cu o situație critică pe această secțiune a frontului.

Presupusa rotație a unităților în zonă de către forțele ucrainene nu ar fi posibilă dacă forțele ruse ar avea capacitatea de a ataca toate drumurile din zona Bahmut, așa cum a afirmat anterior o sursă rusă.

Grupul operativ al forțelor comune ucrainene a publicat vineri un interviu cu un soldat ucrainean din zona Bahmut, în care soldatul afirmă că condițiile sunt incredibil de dure și că forțele rusești continuă să forțeze operațiunile ofensive în zonă, în ciuda numărului mare de pierderi.

ISW continuă să considere că efortul rusesc de a cuceri Bahmut este un demers cu costuri ridicate, concentrat asupra unui oraș cu o importanță operațională limitată.

Putin's invading army is unable to conquer Bakhmut but has reduced the eastern Ukrainian city to ruins. This is the real face of the "Russian World" - nothing but destruction and death