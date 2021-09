MAE a prins curaj: România cere oficial clarificări Marii Britanii, în scandalul discriminării românilor la frontierele britanice

Ministerul Afacerilor Externe s-a sesizat cu privire la datele statistice apărute în presa britanică referitor la controalele autorităţilor de frontieră britanice care ar viza cu precădere cetăţeni români şi a solicitat prin Ambasada României la Londra clarificări la nivelul Home Office.

Ambasada României la Londra urmează să prezinte elementele rezultate din interacţiunea cu Home Office şi Delegaţiei UE în plan local, precum şi să semnaleze preocupările la nivelul Foreign, Development and Commonwealth Office, precizează joi MAE.

În egala măsură, Ministerul Afacerilor Externe a transmis preocuparea faţă de această situaţie de fapt şi Ambasadei Regatului Unit în România, cu solicitarea de clarificare de către autorităţile britanice a situaţiei. MAE a evidenţiat faptul că, în cazul în care autorităţile britanice ar fi identificat dificultăţi în deplasările efectuate de cetăţenii români în Regatul Unit cu începere de la 1 ianuarie 2021, urmare aplicării noilor condiţii de intrare şi şedere generate de Brexit, acestea ar fi trebuit comunicate în prealabil autorităţilor române şi evitată o abordare fundamentată pe controale sistematice, motivate de criteriul cetăţeniei.Ministerul Afacerilor Externe a solicitat o abordare proporţională, echilibrată, din partea autorităţilor britanice la momentul dispunerii şi efectuării controalelor la frontieră în raport cu cetăţenii români, în spiritul relaţiilor bilaterale apropiate, precum şi de o manieră similară celor dispuse şi faţă de cetăţenii celorlalte state membre UE.Ministerul Afacerilor Externe reaminteşte că asigurarea unui tratament nediscriminatoriu cetăţenilor români în Regatul Unit în raport cu cetăţenii celorlalte state membre UE constituie o preocupare constantă a instituţiei şi a conducerii MAE, în contextul noilor relaţii generate de ieşirea Regatului Unit din UE.Publicaţia The Guardian a relatat miercuri că peste 60% dintre cetăţenii statelor UE opriţi şi chestionaţi de autorităţile vamale în porturile britanice după Brexit sunt români.Potrivit sursei citate, datele oficiale ar indica faptul că în primele şase luni ale acestui an 7.249 de călători au fost opriţi la sosirea în porturile Regatului Unit venind cu feriboturi sau prin Eurotunel. Dintre aceştia, 4.482 sunt români, în timp ce, de exemplu, bulgari în aceeaşi situaţie au fost numai circa 600, iar polonezi aproximativ 400.Peste 5,5 milioane de cetăţeni europeni au cerut statutul de rezident în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord până pe 30 iunie 2021, data la care a expirat termenul pentru depunerea acestor cereri, în urma Brexitului, arată ultimele date ale Guvernului de la Londra, publicate joi de presa britanică.Defalcat pe naţionalităţi, cei mai numeroşi solicitanţi au fost polonezii, românii şi italienii. Potrivit The Guardian, până pe 30 iunie 1,067 milioane de cetăţeni români au cerut un statut de rezident, românii fiind pe locul doi după polonezi, care au depus 1,09 milioane de cereri.