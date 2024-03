Se lansează primul magazin complet automatizat din România: fără case de marcat, coșuri sau numerar / Plata, doar cu cardul

Se lansează primul magazin complet automatizat de pe piața din România: fără casieri sau case de marcat / Plata, doar cu cardul

Apare primul magazin complet automatizat în România! Se întâmplă la Auchan, iar totul are loc în luna aprilie. Anunțul a fost făcut de Tiberiu Dănețiu, Director de Marketing Auchan Retail România, dar și de Teodor Șerban, Director Eficiență și Proiecte Auchan Retail România, în cadrul Conferinței Progresiv - Back to the Future.

„Auchan GO este un concept în care avem tehnologie, cunoaștem nevoile clienților și încercăm astfel să realizăm o experiență de cumpărături plăcută, fluidă. Fără case de marcat, fără coșuri, fără numerar - singurul lucru de care ai nevoie e aplicația Auchan și un card bancar înrolat în aplicație", a explicat Tiberiu Dănețiu, relatează Revista Progresiv.

Auchan GO se va lansa în aprilie 2024 în București, cu o suprafață de aproximativ 70 de metri pătrați și peste 1.500 de SKU-uri din 20 de categorii. "Spațiul este dotat cu peste 70 de camere și 3.000 de senzori, pentru că este despre digitalizarea 100% a unui magazin fizic. Cu aceste tehnologii, vom ajunge să avem date despre interacțiunea consumatorilor cu fiecare produs în parte, date tranzacționale, date despre parcursul clienților. Toate acestea ne vor permite să înțelegem comportamentul și parcursul clientului, iar asta va ajuta la luarea deciziilor în timp real. Ajungem să avem date la secundă în legătură cu comportamentul clienților în magazin", a adăugat Teodor Șerban.

Unde a mai fost implementat sistemul și cum funcționează?

Conceptul Auchan GO a fost lansat anul trecut în Franța, fiind extins în același an și în Polonia. În cazul magazinului din Polonia, peste 40% din gama de produse este reprezentat de marcă privată. Polonia a fost prima țară în care conceptul Auchan GO este complet operațional pentru cumpărători. Planurile vizează deschiderea a aproximativ 40 de magazine sub acest format în următorii ani.

Tehnologia din magazin este furnizată de Trigo, o companie din Israel specializată în programe care facilitează o experiență de shopping rapidă, arată sursa citată.

Clienții trebuie să scaneze cardul de credit și să își înregistreze numărul de telefon în terminalul instalat la intrarea în magazin. Plata este realizată automat după ce consumatorul pleacă din magazin, acesta primind o factură digitală pe telefonul mobil. Sistemul nu colectează niciun fel de date legate de recunoașterea facială sau biometrică a clienților.