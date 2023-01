Mai mulți jurnaliști au fost arestați jurnaliști după apariția imaginilor cu președintele Sudanului de Sud care urinează pe el (Video)

Angajații radiodifuziunii de stat au fost reținuți sub suspiciunea că au difuzat clipul cu președintele Salva Kiir la un eveniment oficial.

Șase jurnaliști au fost reținuți de forțele de securitate din Sudanul de Sud din cauza unei înregistrări virale în care președintele țării urinează pe el în timpul unui eveniment oficial, a anunțat un organism de supraveghere a libertății presei.

Clipul, filmat în timpul unui eveniment oficial, îl arată pe liderul sud-sudanez Salva Kiir stând în picioare în timp ce se intonează imnul național, inițial nepăsător în timp ce o pată se întinde pe pantaloni și o baltă se formează la picioarele sale. Camera de filmat se îndepărtează brusc după ce Kiir și anturajul său par să observe ce se întâmplă.

Vineri, Comitetul pentru protecția jurnaliștilor (CPJ) a raportat că șase jurnaliști ai Societății de stat South Sudan Broadcasting Corporation (SSBC) au fost reținuți de către Serviciul Național de Securitate al țării, fiind suspectați de publicarea neautorizată a înregistrărilor.

The president of #SouthSudan, Salva Kiir Mayardit, peed himself in public while opening a road project. pic.twitter.com/qDCmkhYBUm