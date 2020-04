Mâna de lucru ieftina - analiză

Multe companii italiene care deja sunt in Romania sau care urmau sa se relocheze, au vazut in mod evident oportunitatea mainii de lucru ieftine dar si al taxelor si impozitelor mici. Mai pe romaneste, vorbim de forta de munca "low cost", care in Romania este la indemana. Totodata insa aceste companii ar trebui sa se uite cu atentie, mai ales in contextul in care Guvernul Romaniei a deschis granita pentru a pleca mii sau zeci de mii de lucratori. Deficitul tot mai larg de forță de muncă națională riscă să devină un punct vulnerabil pentru investiții. Este suficient să vizitați site-urile celor mai importante multinaționale din România pentru a vedea miile de lucrători non-UE care lucrează in aceasta tara. Intreaga anliza o puteti vedea in publicatia: giornaledellepmi.it