Marcel Boloș dezvăluie că naționalizarea pensiilor private a fost analizată în coaliție / Nicolae Ciucă nu-și amintește nimic

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a declarat marți seară, la Antena 3, despre propunerea de naționalizare a Pilonului II de pensii, care s-a strecurat printre amendamentele de la legea cu măsurile fiscale, că o discuție pe această temă a existat în coaliție, dar a fost abandonată. Afirmația acestuia vine după ce mai devreme în cursul zilei, șeful PNL Nicolae Ciucă a spus că nu-și amintește ca subiectul să fi fost discutat în coaliție.

„Acele active nete care sunt ale oamenilor raman acolo, in fondurile de pensii private, sunt 103 miliarde de lei care sunt in aceste fonduri de pensii private si discutăm despre un numar de 8,3 milioane de oameni (care au contribuții la pensia privată)”, a declarat ministrul.

„Va marturisesc ca subiectul a fost discutat in urma cu aproximativ o luna in coalitia de guvernare si s-a ajuns la aceasta abordare de respindere a ideii si am crezut ca lucrurile s-au potolit”, a continuat Boloș.

Întrebat cine a fost persoana care a propus în coaliție naționalizarea pensiilor private, el a evitat răspunsul și a indicat pe „cei care au lucrat în grupul coaliției și au participat la acest pachet de măsuri”.

”E cineva dintr-un partid?”, a fost întrebat Boloș. „Este...da, să zicem că nu face parte din structurile politice”, a răspuns ministrul Finanțelor.

Scandal în Parlament

Deputatul liberal Florin Roman a afirmat, marţi, că un amendament la proiectul de lege privind măsurile fiscale pentru care Guvernul urmează să-şi angajeze răspunderea în Parlament, propus de secretarul de stat în Ministerul Finanţelor Daniela Pescaru, care presupunea o "naţionalizare mascată a Pilonului II de pensii", s-a strecurat în lista modificărilor care urmau să fie susţinute de PNL şi PSD, liberalii cerând retragerea acestuia.

Roman a spus că liberalii i-au solicitat preşedintelui partidului, Nicolae Ciucă, să intervină în coaliţie pentru a fi retras şi, totodată, PNL a depus un amendament care prevede că, de la data intrării în vigoare a actului normativ şi până la 31 decembrie 2028, nu se vor opera modificări asupra Legii 411/2004 privind fondurile de pensie administrate privat decât cu privire la majorarea contribuţiei individuale

Ciucă nu-și aduce aminte

Amendamentul nu există pentru Partidul Naţional Liberal, a declarat marţi liderul formaţiunii, senatorul Nicolae Ciucă. "Nici nu vreau să luăm în calcul acest subiect", a declarat Ciucă la Parlament.

Întrebat dacă s-a discutat în coaliţie acest amendament, liderul PNL a susţinut că nu-şi aduce aminte de o astfel de discuţie. "Eu nu-mi aduc aminte să fi discutat, iar acest subiect pentru Partidul Naţional Liberal a fost închis, dacă vă aduceţi aminte, de când a fost prima dată adus în spaţiul public. În momentul de faţă nici nu se pune problema unei astfel de abordări. Deci este un subiect care nu există. Deci pentru mine, pentru Partidul Naţional Liberal nu există un astfel de subiect", a transmis Ciucă.