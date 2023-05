Marcel Ciolacu anunță primul greu al PSD care va intra în Guvern/ Primul ministru PSD care va pleca acasă - Video

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a explicat că rotativa guvernamentală va fi realizată până la data de 1 iunie și ulterior va deveni prim-ministru prin vot în Parlament. El a precizat că și-ar dori foarte mult ca europarlamentarul Mihai Tudose să vină ca ministru în Guvern.

”Intrebati-l pe el. Mi l-as dori pe Tudose in Guvern. Vom avea o discutie in continuare. Tudose stie tot tabloul din Guvern, a fost prim-ministru, ati vazut ca nici Grindeanu nu a avut retineri sa vina ministru, unul dintre cei mai performanti ministri. Am inchis un vis si va exista Autostrada Moldovei, eu sper ca pana la finalul lui 2024. Eu am mers cu Grindeanu la fiecare lot in parte sa vedem cum decurg lucrarile si exista aceste premize. Pai daca schimbi ministrii la sase luni? In Germania nu s-au schimbat 14 ani, nu poti sa faci totul doar dupa moftul politicului!”, a spus Ciolacu, la Antena 3 CNN.

Ministrul de Finanțe pleacă sigur

Ciolacu a explicat că la rotativă se va respecta protocolul, iar Finanțele vor reveni celor de la PNL. În aceste condiții, Adrian Câciu, actualul ministru de Finanțe din partea PSD, va părăsi Guvernul.

”Ministerul de Finante revine in protocol PNL. Eu ma raportez la un calendar asumat si un protocol asumat.”, a explicat Ciolacu.

Întrebat dacă Nicolae Ciucă va rămâne ca ministru în Guvern, Ciolacu a spus că această decizie aparține celor de la PNL.

”Presupun ca ia decizia cu PNL. Nu e corect sa vorbim de schimbari de ministri cu o luna inainte, pentru ca nu mai functioneaza Ministerul. Tot Guvernul va cadea, va fi un Guvern nou. Eu astept o discutie cu prim-ministrul, e primul indreptatit sa facem o evaluare a noastra. Am si eu evaluarea mea cu echipele de lucru de la partid. Nu mai luam decizii pe genunchi. Partidul Social Democrat a depasit asta.”, a mai explicat liderul PSD.