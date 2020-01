Marcel Vela răspunde la acuzații și îi ironizează pe polițiști: 'Cred că nu au fost deranjați din misiunile personale de week-end'

Marcel Vela este acuzat de sindicaliștii din Poliție că a început marea reorganizare promisă, dar fără a le acorda timpul necesar pentru a-și spune părerea. Polițiștii au primit ordin să își spună părerea despre cum trebuie schimbat Ministerul Afacerilor Interne vineri, iar răspunsul trebuie dat luni. Din acest motiv, polițiștii îl acuză pe ministru că nu au suficient timp la dispoziție, mai ales că viitorul carierelor lor depinde de ceea ce urmează decis la vârful MAI.

Vela i-a ironizat, într-un răspuns acordat la Antena 3, pe polițiști, spunând că speră că nu i-a deranjat din acțiunile personale de sfârșit de săptămână. Ministrul a precizat că structurile din MAI au termen până joia viitoare să facă propunerile pe care le consideră pentru restructurarea și eficientizarea ministerului.

”Nu e niciun plan secret. Sunt unii lideri de sindicat care vor să își facă o campanie sindicală. Vreau să știe toți românii că în Poliția Română există sindicat. Și sunt foarte multe. Fiecare dorește să atragă cât mai mulți polițiști în sindicatul pe care îl conduce, mai mult sau mai puțin în interesul poliției. Atunci vin cu tot felul de vești bombă, postează tot felul de documente pe care le interpretează și creează anumite diversiuni. Îmi asum când spun că ei creează diversiuni. Adevărul este următorul: Săptămâna trecută am avut întâlnire cu comanda ministerului.

Nu e vorba doar de Poliția Română. Am avut întâlnire cu toți inspectorii generali și cei care conduc departamente de la Poliția de Frontieră, Națională, Jandarmerie, Inspectoratul General de Aviație, Antidrog, ISU, etc. Le-am propus ca într-o săptămână, să nu zică unii că eu decid restructurări, reamenajări și eficientizări ale structurilor ministerului, să discute și să analizeze împreună cu structurile din subordine, variante, principii, propuneri pe care să le facă. Au termen o săptămână până joia viitoare să facă acest lucru.

Vineri, poliția a trimis către inspectorate ce părere aveți. Cred că nu au fost deranjați din misiunile personale de week-end cu întrebarea ce părere aveți.

Luna aceasta voi veni cu o propunere oficială de eficientizare şi restructurare a întregului minister, nu e vorba doar de Poliţie, e vorba şi de Jandarmerie, Poliţie de Frontieră şi tot ce ţine de situaţii de urgenţă, de întreaga activitate a ministerului, care trebuie să recunoaştem, este cel mai mare minister şi e unul cu un efect extraordinat de important pentru ţară, un minister pe care eu doresc să îl fac unul de elită şi în ochii cetăţenilor, ca şi apreciere, să crească de la 30 la sută cât este în eurobarometru acum, mai mult dect era la nivelul zilei de 4 noiembrie când am fost eu investit ca ministru.

A văzut lumea că s-a schimbat ministrul. Am desecretizat dosare, am trimis oameni la nivelul operativ în stradă cât mai mulţi, schimbarea mentalităţii în relaţia cu cetăţeanul şi în viitor, aşa cum se aşteapt lumea, tocmai această reorganizare şi eficientizare va duce la o apropiere cât mai bună faţă de cetăţean, a poliţistului şi destructurarea acestor reţele care dezvoltă un fenomen criminogen la nivelul ţării. Această eficientizare şi destructurare este consecinţa faptului că de două luni şi jumătate am constatat că sunt prea mulţi polişişti în birouri şi prea puţini în stradă. Am constatat că nu sunt bine dotaţi, cei din stradă. Am constatat că sunt sarcini care se suprapun pentru că de-a lungul timpului s-a încetăţenit aşa o idee că este un privilegiat şeful de la Poliţia din judeţ şi tot felul de relaţiii de prietenie sau chiar politice, prin subordonarea lor politică, aceste relaţii au dus la o scădere a eficienţei actului poliţienesc.”, a spus Marcel Vela.

