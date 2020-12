Marius Şumudică face SCANDAL cu șeful său: Dacă el crede că eu îl aştept până în aprilie pe el să discute cu mine...

Antrenorul Marius Şumudică îl acuză de lispă de respect pe patronul echipei pe care o pregăteşte, Gaziantep, după ce conducătorul că a afirmat că va discuta prelungirea contractului tehnicianului în martie sau aprilie, dacă echipa va avea rezultate şi în perioada următoare.

"Başkanul clubului iese la interviu şi spune... Îl întreabă toată ţara, toată ţara vorbeşte de Şumudică şi îl întreabă... ”Cu Şumudică avem timp să discutăm, în martie, aprilie”. Şi eu termin contractul la sfârşitul lui aprilie. Dacă el crede că eu îl aştept până în aprilie pe el să discute cu mine...

Trebuie să se întrebe şi el dacă mai vreau eu să continui. Dar ăştia-s oamenii. Eu îi las în pace, îmi văd de treaba mea. Imaginează-ţi cu ce fel de oameni lucrez! Dacă başkanul clubului iese ieri, la interviu, după ce în ultimele şapte meciuri am şase victorii şi am un meci mai puţin şi suntem pe locul 4 din 21 de echipe, cu şanse mari de a trece chiar pe prima poziţie, acum, etapa viitoare, la egalitate cu Alanya, fiindcă Fenerbahce stă, iar Galatasaray are un meci extrem de greu la Trabzon... Eu termin contractul în mai şi başkanul clubului, pe care eu îl respect, este un om extrarodinar, dar este prima oară în fotbal, în fine...

E adevărat că am mână liberă, cam eu fac tot ce se întâmplă la nivelul clubului, de aceea sunt apreciat de jucători şi de toată lumea, fiindcă nu duc lipsă de nimic, pentru că mă bat pentru ei, pentru tot ceea ce înseamnă organizare, că am organizat clubul ăsta de la zero, dar dacă başkanul clubului vine şi spune că avem timp să vorbim în martie, aprilie cu Şumudică şi tu începi să discuţi cu jucătorii din echipă care termnină contractul, păi asta e lipsă de resect faţă de antrenor şi atunci singurul lucru care mă face să rămân aici sunt jucătorii, suporterii, care, nu că mă iubesc, mă divinizează, nu există un comentariu contra mea, foşti mari arbitri, foşti mari jucători, media, toată lumea care spune că Gaziantep este cea mai bună echipă din Turcia.

Eu sunt foarte afectat de ceea ce s-a întâmplat după meciul de ieri, cu interviul respectiv şi uşor, uşor... Doar pentru jucători nu regret că am luat decizia şi le-am promis să rămân alături de ei. Doar pentru jucători şi pentru fani. Comunicarea a fost tot timpul foarte rece. Foarte rece pentru că nu sunt un tip care să... Eu nu mă aplec, sunt pe drumul meu. Vreau să fiu respectat. Başkanul care m-a adus aici s-a retras, este başkanul de onoare, el m-a adus, el m-a dorit foarte mult", a declarat Şumudică, la DigiSport.

Marius Şumudică a precizat că a refuzat o ofertă foarte avantajoasă din Arabia Saudită.

"I-am făcut să joace pentru mine meciul ăsta. Am avut o discuţie cu ei la şedinţa tehnică, le-am explicat, le-am arătat că în momentul de faţă sunt singurii care mă pot ţine pe loc având o ofertă - mi-e şi frică să o pronunţ, nici nu o pronunţ - din ţările arabe şi le-am spus: ”În cazul în care câştigaţi acest joc, vă promit că nu voi pleca şi rămân cu voi în continuare. În cazul în care nu, atunci va trebuie să luăm de la capăt, vom avea meciuri grele şi nu vreau să mă mai bai pe la locurile 10-12. Acest joc este puntea dintre ceea ce aţi făcut până acum şi demonstraţi, deveniţi o certitudine, făceţi-mă să rămân aici!” În momentul în care am intrat în vestiar, toţi pronunţau suma pe care o văzuseră pe ofertă şi râdeau şi spuneau: ”Finish, finish, coach, you stay here!” Ziceau ”stai aici!” Le-am promis, continui cu ei până la vară. Oferta era să plec azi sau mâine. Singura problemă era că Saudia (n.r. - Arabia Saudită) este închisă în momentul de faţă pentru o săptămână. Dar cred că se găsea o soluţie", a precizat el.

Patronul clubului, Mehmet Büyükekşi, care ocupă şi funcţia de primar al oraşului Gaziantep, a declarat, după ce echipa pregătită de Marius Şumudică, a învins, miercuri, cu scorul de 4-0, în deplasare, pe Kasimpaşa, că, dacă formaţia va continua să aibă rezultate în continuare, va discuta cu antrenorul principal prelungirea contractului.

"Vorbim în martie sau aprilie, avem timp. Dacă echipa va continua să aibă succes, sperăm să avem o discuţie cu antrenorul pe această temă. Obiectivul este să avem aceleaşi rezultate în lunile următoare şi să menţinem motivaţia la cel mai înalt nivel. Antrenorul a semnat un contract pe doi ani, valabil până în iunie", a spus preşedintele grupării, potrivit presei turce.

După 14 etape, Gaziantep, care a disputat 13 meciuri, ocupă locul 4, cu 24 de puncte, după Alanyaspor, 27 de puncte, Galatasaray (tot 13 partide), şi Fenerbahce, ambele cu câte 26 de puncte.