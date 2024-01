Mihai Tudose, despre protestele din România: 'Printre revendicări sunt și multe șopârle' / Când se vor potoli lucrurile

Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a declarat joi seară, la Antena3 CNN, că protestele din România sunt îndreptățite, precizând totodată că printre revendicările agricultorilor sunt și multe „șopârle”. De asemenea, el a estimat că într-o săptămână, două, lucrurile se vor calma, având în vedere măsurile luate astăzi de Guvern.

„Lucrurile nu au mers foarte bine în ultimii ani, din punct de vedere al veniturile, al nivelului de trai, pentru că ne-au lovit consecutiv câteva crize mari. (...) S-a acumulat niște presiuni pe populație. La fel de adevărat este că sindicaliștii știu că noi, PSD, mereu am fost deschiși la acest tip de negocieri și au venit la Guvern să-și strige păsurile. Eu am văzut lista cu cele 76 de revendicări ale agricultorilor. Unele dintre ele întemeiate, altele nu chiar. Noi vorbim acum de cele întemeiate, nu „șopârle” băgate acolo care nu au nicio legătură cu realitatea. Din ce am vorbit cu primul ministru, din ce știu de la colegii mei din Guvern, lucrurile sunt pe cale de a fi încheiate. Și în ședința (n.red de Guvern) s-au luat niște decizii și eu cred că într-o săptămână, două lucrurile se potolesc”, a spus Mihai Tudose.