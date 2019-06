Mihai Tudose încinge spiritele în PNL - un senator îi taie avântul: 'Nu mai are ce căuta în funcția de premier'

Mihai Tudose ar putea ajunge, din nou, premierul României! Fostul premier a declarat că ar reveni la Palatul Victoria, dacă președintele Iohannis i-ar cere acest lucru. Liberalul Florin Cîțu a reacționat dur, pe Facebook, spunând că Tudose nu mai are ce căuta în funcția de premier. În sprijinul afirmațiilor, senatorul PNL trece în revistă măsurile luate de acesta în perioada „când era premier în guvernul Dragnea II”.

„Tudose premier? Asa am vazut pe undeva acum cateva zile.

Sa vedem ce ne-a adus noua Tudose in 2017 cand era premier in guvernul Dragnea II:

- TVA defalcat - echivalentul OUG 114 dar cu un an mai devreme

- transferul contributiilor de la angajator si haosul care a urmat. Inca mai sunt tot felul de probleme si nici astazi ordonanta respectiva nu a iesit din Parlament pentru ca este neconstitutionala.

- despre banci : „Iertaţi-mă, dar Terente era copil pe lângă voi! Chiar era băiat bun“

- este premierul care a spus ca el nu are card bancar

- despre multinationale si cum a inceput atacul impotriva capitalului strain “Felicitari domnule ministru pentru alocuţiunea de la început, tocmai am aflat acum că sunt nişte sucursale ale unor bănci care au dat liber angajaţilor pentru a putea participa la mitingul din faţă, deci sunteţi pe drumul cel bun. Dacă băncile sunt nervoase pe chestia asta, eu vă felicit. Poate o să plătească şi ei impozite", Tudose către ministrul Finanţelor.

- tot acest premier a inceput si atacul care a dus la nationalizarea de facto a sistemului de pensii administrat privat "„Ca să vă spun în premieră, cred că soluţia spre care ne ducem este să anunțăm populația, în funcţie de nivelul de salarizare, unde e mai bine să își pună banii. La pilonul I, la pilonul II... Toți la pilonul I... Nu desființează nimeni pilonul II, nu îl asasinează nimeni, nu îl chinuie, nu îl schingium, dar va fi opțional. Românul va avea un tablou în față. Eu cu contribuția mea atât obțin pe punctul de pensie, dincolo atât obțin ca randament”,

- a pus Romania in cea mai jenanta situatie fata de un partener economic si strategic important atunci cand si-a dat demisia exact in momentul cand in Romania se afla premierul Japoniei. Atat de mult il interesa de imaginea Romania.

Si asta sper sa-i convinga pe toti nostalgicii guvernului Dragnea II ca Tudose nu mai are ce cauta in functia de premier:

"S-a constatat că randamentul de la Pilonul I, care are ca reper salariul mediu, este mult mai mare decât randamentul de la Pilonul II."”, scrie Cîțu, pe Facebook.