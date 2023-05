Ministrul Alexandru Rafila, despre noua formă a Planului de Cancer: A fost complet restructurată / Foarte multe din lucrurile prevăzute acolo nu erau aplicabile

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat miercuri despre noua formă a Planului de Cancer că a fost complet restructurată pentru că foarte multe din lucrurile prevăzute acolo nu erau aplicabile şi atunci au apelat la cei mai buni specialişti din domeniul oncologiei. El a arătat că noul plan are şapte obiective generale, specifice, pentru că în planul vechi, măsurile propuse nu aveau legătură cu obiectivele şi atunci făceau o normă care nu ducea la atingerea obiectivului, potrivit news.ro.

”Această nouă formă a Planului de Cancer a fost complet restructurată, am început din decembrie 2022 să evaluăm forma care a fost publicată în Monitorul Oficial şi aprobată de Parlamentul României. Din păcate, foarte multe din lucrurile prevăzute acolo nu sunt aplicabile şi nu au nicio legătură cu prevenirea sau cu diagnosticul şi tratamentul cancerului şi atunci am apelat la cei mai buni specialişti din domeniul oncologiei”, a spus ministrul Sănătăţii, el precizând că un grup de 40 de oameni în total a reuşit ca în patru luni de zile să dea o nouă structură şi o nouă faţă noului Plan de Combatere a Cancerului. Ministrul Alexandru Rafila a declarat că va căuta sprijinul politic pentru că avem nevoie de acest plan şi se lucrează şi la norme. ”O să constataţi şi în noua formă a Contractului cadru că accesul la servicii începând cu cele de prevenţie, la medicul de familie, cele de diagnostic, cele de tratament (..) accesul la medicina personalizată sunt prevăzute în noua formă a contractului cadru. El a mai spus că pentru multe investigaţii se elimină acele limite, bariere care făceau ca investigaţiile să se facă târziu. Rafila a mai arătat că noul plan are şapte obiective generale, specifice, pentru că în planul vechi, măsurile propuse nu aveau legătură cu obiectivele şi atunci făceau o normă care nu ducea la atingerea obiectivului. ”De exemplu, prevenţia cancerului era condiţionată de înfiinţarea unor departamente de sănătate publică la toate spitalele din România, indiferent de profil. Nu ştiu în ce măsură înfiinţarea unui departament de sănătate publică la un spital de psihiatrie, de exemplu, previne cancerul”, a explicat ministrul, arătând că nu a discutat cu niciunul din cei care au elaborat planul anterior, pentru că au refuzat dialogul. Ministrul a mai afirmat că Planul poate fi adoptat fie prin Ordonanţă fie prin Parlament. ”O să încercăm să găsim calea, există şi o coaliţie în momentul de faţă care are datoria, dincolo de diverse asumări de natură politică, are datoria faţă de pacienţii cu cancer ca acest plan să devină viabil”, a spus el. Ministrul a mai spus că diferenţa mare faţă de fostul plan este legată de finanţare. ”Acolo erau confuzii mari legate de finanţare, nu erau precizate sursele de finanţare iar anumite lucruri lipseau, de exemplu prevenţia în cancer trebuia să reprezinte 20% din programele ministerului. Eu cred cp ai nevoie de o sumă, nu de un procent, trebuie să fim serioşi şi să ştim despre ce vorbim când vorbim de prevenţia în cancer”, a arătat el. Ministerul Sănătăţii a anunţat specialiştii din comisia multidisciplinară de Oncologie au lucrat în paralel, împreună cu funcţionari din cadrul MS şi CNAS, la elaborarea normelor pentru a îmbunătăţi accesul pacienţilor la servicii medicale preventive, de diagnostic şi tratament. Comisia a stabilit obiectivele generale ale noului Plan Naţional de Control al Cancerului şi măsurile care trebuie luate pentru atingerea acestora: 1. Dezvoltarea unui sistem integrat de informaţii de sănătate în oncologie pentru prevenirea şi îngrijirea cancerului bazate pe evidenţe şi creşterea capacităţii de cercetare 2. Asigurarea cadrului consolidat pentru un sistem de prevenţie primară consecvent şi durabil 3. Dezvoltarea cadrului de depistare precoce a cancerului 4. Asigurarea accesului egal şi echitabil la diagnostic si îngrijire de calitate înaltă 5. Îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru pacienţii diagnosticaţi cu cancer, a supravieţuitorilor de cancer şi a familiilor şi persoanelor care îngrijesc bolnavi de cancer 6. Dezvoltarea cercetării în oncologie 7. Asigurarea şi dezvoltarea resurselor umane în oncologie Începând cu anul 2022, au fost implementate mai multe măsuri în sprijinul pacienţilor: Programele MONITOR1 şi 2 pentru accesul rapid şi gratuit la evaluări imagistice de înaltă performanţă. Au fost eliminate şi barierele birocratice pentru accesul la investigaţii PET-CT Decontarea integrală a serviciilor medicale efectuate prin internare de zi în centrele oncologice publice şi private Deblocarea programului de vaccinare anti-HPV, care previne cancerul de col uterin Introducerea în lista de medicamente compensate şi gratuite a unui număr semnificativ de molecule, destinate tratamentului specific al unor forme de cancer Deblocarea şi finalizarea proiectelor pentru construirea şi dotarea a 7 noi Centre de radioterapie: Craiova, Bucureşti, Galaţi, Târgu Mureş, Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi. ”Ministerul Sănătăţii va întreprinde demersurile necesare pentru adoptarea cât mai rapidă a acestui document tehnic care să permită aprobarea normelor care să îmbunătăţească accesul pacienţilor din România la prevenţie, diagnostic şi tratament, inclusiv medicină personalizată”, a precizat instituţia. Planul Naţional de Combatere şi Control al Cancerului poate fi consultat pe pagina web a Ministerului Sănătăţii: https://ms.ro/ro/informatii-de-interes-public/noutati/planul-naţional-de-combatere-şi-control-al-cancerului-pncc/