Ministrul Răzvan Cuc îi răspunde lui Mihai Tudose: acest `Terente de Braila` daca n-ar fi ticalos, ar ramane DOAR cu cel mai slab mandat de PRIM-MINISTRU

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, îi răspunde extrem de dur fostului premier și actual europarlamentar Pro România, Mihai Tudose. Ministrul susține că lucrările la Autostrada A2 au fost anunțate public și se vor încheia pe 15 iunie conform graficelor și că un fost premier ar trebui să știe că astfel de lucrări de întreținere trebuie executate, nu obstrucționate prin mesaje de acest tip. Mai mult, Răzvan Cuc, îl numește pe Mihai Tudose ca fiind ”acest Terente de Brăila” care pare că își dorește să fie ministru într-un nou guvern.

”Vad un atac foarte virulent al unui “domn” care dupa ultimele declaratii si-ar dori CHIAR si un post de ministru intr-un nou guvern, ca FUNCTIA de Prim-Ministru e prea mult pentru un “domn” care are propria agenda.

Am declarat public ca lucrarile de intretinere, INCEPUTE DEJA, de pe A2 se vor finaliza pe data de 15 iunie. Sa faca un exercitiu de memorie, daca are, ca i-am atras atentia de cand ocupa vremelnic functia de sef al guvernului ca infrastructura Romaniei trebuie construita sau intretinuta, nu obstructionata cum a facut el.

Sunt necesare lucrari de intretinere, cum sunt necesare si lucrarile de modernizare a obiectivelor de infrastructura existente. Am declarat, de asemenea, public ca noile lucrari de modernizare a Autostrazii A2 se vor relua dupa data de 15 septembrie 2019, pentru ca eu sprijin mediul antreprenorial si nu am agenda mea proprie, cum a avut si are acest”domn”. Se fac aceste lucrari pentru infrastructura romanilor si pentru siguranta conducatorilor auto care tranziteaza aceasta ruta.

Pentru acest “domn” am doar un singur comentariu: acest ”Terente de Braila” daca n-ar fi ticalos, ar ramane DOAR cu cel mai slab mandat de PRIM-MINISTRU al ROMANIEI”, a transmis ministrul Răzvan Cuc într-un mesaj pentru STIRIPESURSE.RO

Fostul premier a scris un mesaj, din mașina proprie, din coloana uriașă care s-a format pe Autostrada Soarelui. Tudose îi transmite ”mormanului de incompetență numit Cuc” să vină să stea la kilometrul 80 să-i mulțumească lumea personal. Tudose o înțeapă și pe Viorica Dăncilă ”Ferească sfântul să mai confunde sexul cu cex-ul și să se mai și înmulțească”.