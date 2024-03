Conform informațiilor expuse de publicația The Insider, care citează datele furnizate de ImportGenius, vinul de la Fattoria della Aiola (compania care administrează podgoriile lui Medvedev din Italia) a fost adus în Rusia la 17 iunie 2022, printr-o firmă intermediară din Riga. La doar două zile după sosirea vinului italian, Medvedev a publicat o postare pe Telegram în care "prezicea" că Uniunea Europeană va dispărea și o numea pe șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, "tanti".

Următorul transport de la crama italiană a lui Medvedev a ajuns în Rusia o lună mai târziu, la 18 iulie. Sticlele au fost importate sub forma unor "mostre". La câteva zile după ce aceste sticle au trecut granița, Medvedev a publicat o altă postare în care enumera "păcatele" Occidentului, folosind expresii precum "proștii europeni", "bunicuț cu demență" (referindu-se la președintele SUA) și "nebuni de legat" (referindu-se la conducerea UE).

Apoi, în data de 13 octombrie 2022, un lot destul de mare de vin Fattoria della Aiola a fost importat în Rusia. La scurt timp după ce acest vin a trecut de vamă, Medvedev a publicat o nouă postare despre "moroii banderoviști".

În ianuarie 2023, sticle de vin de la crama lui Medvedev din Toscana au fost din nou importate în Rusia. La câteva zile după ce aceste băuturi au intrat pe teritoriul rusesc, Medvedev a făcut din nou declarații insultătoare pe Telegram despre "trei imbecili din Varșovia, Riga și Kiev".

„Considerăm că includerea podgoriilor lui Medvedev în lista de sancțiuni ar fi putut reduce nivelul de toxicitate pe rețelele sociale”, concluzionează ironic sursa citată.

Potrivit lui Anton Gerashchenko - consilier al ministrului Afacerilor Interne al Ucrainei - vinăria toscană Fattoria della Aiola a fost legată pentru prima dată de Dmitri Medvedev în 2017.

„La acea vreme, această afacere din Italia era înregistrată pe firma offshore din Cipru Furcina LTD, deținută de Ilya Eliseev - coleg de clasă, confident și prieten apropiat al lui Medvedev. De atunci, structura de proprietate a firmei italiene Fattoria Della Aiola Societa Agricola A.R.l. s-a schimbat - în locul unei entități offshore cipriote, a apărut o alta, o parte din acțiuni aparținând direct lui Eliseev.

În plus, Eliseev, care este director executiv la Gazprombank, a fost membru al consiliului de administrație la United Aircraft Corporation (o filială a Rostec responsabilă cu dezvoltarea și producția de aeronave).

Eliseev se află sub incidența unor sancțiuni din partea SUA, Marii Britanii, Canadei, Ucrainei și Noii Zeelande, dar nu și din partea UE. Prin urmare, colegul de clasă al lui Medvedev, manager de active, deține fără constrângeri o cramă în Italia.

Dmitri Medvedev a continuat să primească vin de la o cramă italiană și după izbucnirea războiului de proporții. Potrivit ImportGenius, vinul de la Fattoria della Aiola a ajuns în Rusia pe 17 iunie 2022. Marfa a fost transportată de Wellman Logistics, cu sediul în Letonia, iar destinatarul a fost Rue de Vin LLC, care aparține indirect de Skalisty Bereg JSC. Fondatorul acestei companii a fost fondul SotsGosProyekt, controlat de Medvedev, așa cum a fost dezvăluit de ancheta lui Alexei Navalny“, notează Gerashchenko pe contul său de pe rețeaua de socializare X (fosta Twitter).

