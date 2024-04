Mircea Geonă, confruntat cu acuzația că s-ar folosi de NATO drept trambulină politică: Am câștigat poziția de la NATO pe persoană fizică

Confruntat cu acuzația că s-ar folosi de funcția de la NATO pentru a-și face campanie electorală, Mircea Geoană a declarat că își face doar datoria de cetățean român și de lider NATO.

“Sunt un om care toată viaţa mea mi-am făcut job-ul cu profesionalism şi cu competenţă. Pentru asta am ajuns şi la NATO. Plecasem din politică, nu vreau să mi-aduc aminte cum am plecat din politică, mi-a făcut foarte bine detoxul de la politică. Eu am câştigat poziţia de la NATO pe nume propriu, pe persoană fizică pentru că sunt foarte bun la ceea ce fac şi pentru că lumea mă apreciează, că nu-ţi dă job-ul de pomană. Şi apropo, eu sunt primul din est care ocupa un job de conducere la vârful NATO.

Eu când mă duc şi vorbesc cu oamenii din România şi încerc să-i liniştesc că sunt preocupaţi, din poziţia de la NATO fac campanie sau îmi fac datoria de lider al NATO şi de cetăţean român? Atunci când mă duc şi spun că e nevoie să investim în Armata română, că trebuie să ne facem datoria, este o chestiune de campanie politică sau o obligaţie a unui lider politic care a văzut şi ştie multe în această carieră lungă pe care am avut-o?

Sunt singurul lider politic activ din România care am fost martor ocular şi am contribuit şi la parteneriatul strategic cu Statele Unite, şi la intrarea în NATO, am ridicat steagul României, am încheiat negocierile la UE şi eu am crezut ca mulţi alţii că odată cu integrarea euroatlantică, drumul către prosperitate, respect pentru România şi o viaţă prosperă pentru toţi românii se va întâmpla aproape natural. M-am înşelat. A venit clipa să spunem că România are nevoie de afirmare euroatlantică, trebuie să fim în centrul acestei operaţiuni. Şi n-am să încetez să vorbesc despre ţara mea, pentru ţara mea şi despre valorile occidentale, democraţie, libertate şi domnia legii. Este ceva greşit să vorbeşti despre domnia legii ca valoare fundamentală a NATO atunci când vezi încă prea multă corupţie în ţara ta? Este o problemă politică? Nu. Este o problemă de obligaţie morală şi civică pentru orice om care ţine la ţara lui şi care ţine şi la reputaţia lui”, a mai declarat Geoană.