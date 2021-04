Mirel Rădoi: După Campionatul European U21 am purtat două zile tricoul echipei naţionale

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Mirel Rădoi, a declarat într-un interviu că după Campionatul European Under 21 din 2019, când reprezentativa de tineret condusă de el a atins în premieră faza semifinalelor, a purtat două zile tricoul naţionalei inscripţionat cu semnăturile jucătorilor care au contribuit la acea performanţă, potrivit Agerpres.

"După Campionatul European Under 21 am avut un tricou cu toate semnăturile jucătorilor pe care l-am purtat două zile, nu exagerez.

Evident că nu am dormit în el noaptea. Apoi înaintea meciului cu Islanda am luat pe mine tricoul echipei naţionale în cantonament.

Foarte mulţi jucători îşi doresc tricoul naţionalei, la fel şi suporteri, dar sunt doar câţiva norocoşi care îl poartă. Iar din punct de vedere al emoţiilor, acele momente nu pot fi împărtăşite cu oameni care nu au îmbrăcat tricoul echipei naţionale.

Chiar mă uit la meciuri şi văd oameni fericiţi îmbrăcaţi în acest tricou. De multe ori simt că şi-ar dori să facă pasul către teren.

Din păcate nu pot, dar noi le mulţumim că sunt acolo, alături de noi, şi sper să le ţină pumnii jucătorilor noştri", a afirmat fostul antrenor al echipei naţionale de tineret, în prezent selecţioner al primei reprezentative într-un interviu acordat canalului de YouTube al Federaţiei Române de Fotbal.



El a menţionat că tricoul echipei naţionale este cel mai dorit tricou din România.



"Nu există termen de comparaţie între cele două tricouri, cel de la club şi cel de la echipa naţională. Pentru că vorbim despre echipa naţională, sunt 20 de milioane de suporteri care şi ei, la rândul lor, vor să îmbrace acel tricou. Şi sunt alte milioane de fotbalişti care vor să îmbrace acel tricou. Din punctul meu de vedere, tricoul echipei naţionale este cel mai dorit din România. Pentru că atunci când trebuie să alegi un lot, vorbeşti de 23 de jucători şi doar unul poate purta tricoul cu numărul respectiv. Dar sunt alte 20 de milioane care vor să fie şi ei îmbrăcaţi cu acel tricou în acel moment", a precizat selecţionerul.



Fost internaţional, Mirel Rădoi susţine că debutul său la prima reprezentativă a fost un moment de care îşi va aduce aminte mereu.



"Pentru mine îmbrăcarea tricoului naţionale a însemnat nu doar un moment emoţionant... pentru că pentru că eu am vrut să ajung să îmbrac tricoul echipei naţionale şi abia după aceea am muncit pentru el ca să devin titular. Sunt foarte multe momente frumoase pe care le am de la echipa naţională. Cel mai frumos a fost debutul meu la naţională, să joc în faţa a milioane de români a fost ceva unic", a adăugat Rădoi.