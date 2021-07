Mirel Rădoi, după o nouă umilință suferită de echipa națională: a fost o lecție de fotbal

Selecţionerul echipei de fotbal a României, Mirel Rădoi, a afirmat, duminică, după înfrângerea cu 0-4 suferită în cel de-al doilea meci de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, că naţionala Coreei de Sud a predat o lecţie de fotbal şi mentalitate.

"Trebuie să uităm cât mai repede acest meci. Coreea de Sud a jucat mai bine ca noi şi ne-a predat o lecţie de fotbal şi de mentalitate. Astăzi s-a demonstrat ceea ce am spus înainte de startul turneului, şi anume că avem o problemă din punct de vedere fizic. Din păcate, au fost acele două momente care cred că au contat enorm, autogolul şi eliminarea. Atunci am arătat că am cedat, cel din puţin din punct de vedere psihologic. Am încercat după pauză o altă aşezare tactică, din păcate nu am avut resursele necesare pentru a putea înscrie un gol. Au fost multe situaţii în care trebuia să jucăm rapid şi nu am făcut-o, cu toate că ştiam că sunt foarte agresivi. Am analizat bine echipa Coreei de Sud şi ştiam că foarte rar un adversar reuşeşte să adune 14-15 pase consecutive în faţa ei. Nu am avut o posesie rapidă şi le-am dat de multe ori şansa să recupereze mingea", a declarat Rădoi conform site-ului oficial al FRF, informează Agerpres.

Tehnicianul consideră că ultimul meci pe care echipa sa îl are de disputat în grupă, cel cu Noua Zeelandă, este ca o finală, şi că jucătorii trebuie să lupte până la ultima picătură de energie."Pentru noi, următorul meci, cu Noua Zeelandă, va fi precum o finală. Dacă vrem să trecem mai departe în competiţie, trebuie să arătăm altă mentalitate, să arătăm ca o altă echipă, să luptăm până la ultimul strop de energie şi să câştigăm! Dacă nu, ne bucurăm că am participat la această competiţie grandioasă şi mergem acasă. Depinde doar de noi", a mai spus Rădoi.Selecţionata României a fost surclasată de Coreea de Sud cu 4-0 (1-0), duminică, la Kashima, în Grupa B a turneului masculin de fotbal din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, dar rămâne în cursă pentru sferturile de finală.Echipa antrenată de Mirel Rădoi a făcut un meci foarte modest, jucătorii noştri comiţând toate erorile posibile, de la autogol, cartonaş roşu şi penalty, până la pase greşite şi alte greşeli tehnice.România, care a învins Hondurasul în primul meci cu 1-0, rămâne în cursă pentru sferturile de finală, însă va trebui să învingă Noua Zeelandă în ultimul meci pentru a merge mai departe.În celălalt meci din grupă, Hondurasul a învins Noua Zeelandă cu 3-2.Coreea de Sud e lider, cu 3 puncte (+3), urmată de Honduras şi Noua Zeelandă, câte 3 puncte (0), şi România, 3 puncte (-3).Miercuri 28 iulie sunt programate ultimele meciuri din grupă, România - Noua Zeelandă (ora României 11:30, Sapporo) şi Coreea de Sud - Honduras (ora României 11:30, Yokohama). Primele două clasate se califică în sferturile de finală.