Modificarea codurilor, PRIORITATE a Puterii. Lider ALDE: Trebuia să treacă peste orice presiune făcută de băieţii din servicii

Norica Nicolai, europarlamentar ALDE, susține că, in prezent, la Ministerul Justitiei, este in lucru un proiect de modificare a Codului Penal, pentru punerea in acord a celor peste 70 de texte declarate neconstitutionale din actuala legislatie, mentionând că până în 2020 acesta va fi pus in dezbatere.

Citeste si După DEZASTRUL de pe piața valutară, care i-a lovit puternic pe români, Eugen Teodorovici pune tunurile pe BNR: 'Să-și respecte toate obligațiile legale'

"Prima prioritate, pe care Parlamentul nu a fost în stare de vreo trei ani să o realizeze, este de a pune în acord prevederile deciziilor Curţii Constituţionale cu textul de lege, care e obligatoriu în 45 de zile. Trebuia să treacă peste orice presiune făcută de o anume parte a mediei, de oficine de propagandă, de băieţii din servicii; trebuia să pună legea în contextul deciziei. Dar părerea mea este că un cod, şi am avut o discuţie cu ministrul Toader, care are peste 70 şi ceva de texte declarate neconstituţionale, nu are o viziune de politică penală. (..) Am avut o discuţie cu domnul Toader, sper să pună în acord, pentru că vedeţi câtă dezbatere este în jurul ei şi cât de puţin se doreşte chestiunea aceasta?... Cum vrei să pui în acord un text cu decizia Curţii Constituţionale - care este standardul meu clar de stat drept - atunci apare Bruxellesul, apare doamna Macovei, apar nu ştiu, câte o oficină de presă, şi spun că nu ştiu ce vrei să faci, să spânzuri pisica de bec, Doamne iartă-mă, că altceva nu înţeleg ... Domnul Toader a creat un grup în minister şi va încerca, după ce va pune de acord chestiunile astea, să începem o operă de legiferare. Până în 2020 sper că putem avea o dezbatere", a declarat Norica Nicolai, potrivit Agerpres.



Europarlamentarul consideră că in forma actuala, codul penal conține elemente nedemocratice.

"Codul ăsta a fost făcut special, şi merită o analiză, pentru a crea acest mecanism de control. Are câteva elemente luate din diverse sisteme de drept, care sunt puse, şi pentru că Parlamentul a acceptat cu foarte mare uşurinţă asumarea răspunderii, deci nu a mai citit nimeni, nu a mai dezbătut nimeni, ei şi-au făcut treaba. Aşa au introdus nişte elemente în materie de probaţiune care sunt absolut nedemocratice. Chestiunea cu suspiciunea rezonabilă, pe care ne-au vândut-o ca fiind în dreptul american. Da, este în dreptul american, dar suspiciunea rezonabilă, acolo, intervine în deliberarea cu privire la o pedeapsă pe care o dau juraţii. Şi dacă ai o suspiciune rezonabilă că nu sunt suficiente probe de vinovăţie, poţi să spui că e nevinovat. Dar la noi s-a întors lucru ăsta, şi dacă am eu o suspiciune rezonabilă, atunci pot să îi dau drumul la un dosar penal. Deci toate lucrurile astea au fost bine pregătite prin legi ca să îi sprijine să pună în practică acest mecanism nenorocit care a funcţionat 10 ani", a spus Norica Nicolai.