Moment istoric în fotbal: Primul fotbalist homosexual şi-a cerut iubitul în căsătorie / FOTO

"Încep acest an cu logodnicul meu. Mulţumesc Adelaide United pentru că m-aţi ajutat să organizez această surpriză. Mi-aţi oferit un spaţiu sigur în fotbal, unul pe care nu l-am crezut posibil în visele mele şi m-aţi încurajat să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi în mod autentic. Împărtăşesc acest moment special pe teren, unde a început totul", a scris el în social media

Josh Cavallo, care a devenit liderul luptei împotriva homofobiei în lumea fotbalului, a făcut cererea în căsătorie pe terenul de pe Coopers Stadium, stadionul care găzduieşte clubul din Adelaide, unde a jucat în ultimii patru ani în Divizia 1 a ligii locale masculine A-League, potrivit news.ro.

Clubul l-a sprijinit pe Cavallo când a luat decizia de a-şi dezvălui homosexualitatea, în octombrie 2021.

Starting this year with my fiancée ????❤️



Thank you @adelaideunited for helping set up this surprise.



You have provided a safe space in football, one that I never in my dreams thought could ever be possible. To share this special moment on the pitch, where it all started ⚽️ pic.twitter.com/9ThwrN2Yol