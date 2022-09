Naomi Osaka se simte mulţumită, chiar dacă a căzut pe locul 48 în clasamentul WTA

Jucătoarea japoneză de tenis Naomi Osaka, câştigătoare a patru turnee de Grand Slam, a admis că nu a traversat cel mai bun an, dar se simte destul de mulţumită cu situaţia ei actuală, transmite DPA, potrivit Agerpres.

Osaka, fost lider al tenisului mondial feminin, a alunecat pe locul 48 în utimul clasament WTA, ultima ei victorie fiind consemnată în turul doi la Australian Open din luna ianuarie.Jucătoarea japoneză a fost apoi eliminată în primul tur la Roland Garros şi US Open, iar la Wimbledon nu a jucat din cauza unei accidentări la tendonul lui Ahile.Anul trecut, Osaka s-a luptat cu problemele ei mentale, iar în acest an s-a chinuit să revină la nivelul anterior.Cu toate acestea, înainte de turneul Pan Pacific Open de la Tokyo, Osaka părea calmă, împăcată cu situaţia, sugerând că face progrese atât în teren, cât şi în afara lui.''A fost cam greu la început, doar pentru că simţeam că trebuie să fiu undeva, unde evident nu sunt acum. Cred că pentru mine contează mai mult să fiu împăcată cu mine însumi. Ştiu că sunt aici cu un motiv. Anul acesta nu a fost cel mai bun, dar am învăţat multe despre mine. Viaţa are suişuri şi coborâşuri, iar acest an a fost mai mult în jos decât în sus, dar una peste alta sunt destul de mulţumită de locul în care sunt acum'', a declarat Osaka, 24 ani, cu câte două succese la US Open şi Australian Open.La Tokyo, Osaka, campioana de anul trecut, va juca în primul tur cu Daria Saville.