Nebunie în Israel: Hezbollah atacă puternic și lovește în zonele civile

"Cu puţin timp în urmă, teroriştii au lansat rachete antitanc spre zona Dovev din nordul Israelului. Mai mulţi civili au fost răniţi în urma acestor lansări. Artileria IDF loveşte locul de unde au fost lansate", au declarat Forţele de Apărare ale Israelului (IDF) într-un comunicat postat online duminică dimineaţa.

Potrivit The Times of Israel, mişcarea Hezbollah din Liban a revendicat atacul. Gruparea susţine că a lovit soldaţi israelieni care încercau să instaleze echipamente de supraveghere.

Compania Electrică Israeliană a anunţat însă că au fost răniţi angajaţi ai săi care încercau să repare liniile de electricitate căzute.

Armata israeliană a mai spus că, în cursul nopţii, unul dintre vehiculele sale aeriene fără pilot a lovit "o celulă teroristă care a încercat să lanseze rachete antitanc spre nordul Israelului, în apropiere de zona Metula".

De asemenea, armata a declarat că a lovit ceea ce a descris ca fiind "o celulă teroristă infiltrată într-o zonă civilă din Liban", care, potrivit IDF, "intenţiona să deschidă focul spre teritoriul israelian".

Hezbollah a tras rachete antitanc peste graniţă în mai multe rânduri în ultima lună.

Secretarul general al Hezbollah, Hassan Nasrallah, a declarat sâmbătă că gruparea sa va menţine presiunea asupra Israelului, întrucât Israelul încearcă să "impună supunerea" în regiune.

