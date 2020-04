Nelu Tătaru a găsit probleme la Sfântu Gheorghe: Va trebui să discut cu Direcţia de Sănătate Publică

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a fost sâmbătă într-o vizită la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” din Sfântu Gheorghe unde a fost informat de o problemă legată de circuitele din spital. El spune că unii pacienţi nu respectă aceste circuite şi că este nevoie de o discuţie la nivelul DSP.

Ministrul Nelu Tătaru a mers la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean din Sfântu Gheorghe, pentru a vorbi cu personalul medical de acolo, însă nu înainte de a se supune triajului epidemiologic în cortul instalat în faţa spitalului.

La ieşire, acesta a spus că a fost informat de câteva probleme legate de organizare şi de circuit.

„Este un spital dedicat Covid, în care sunt preluaţi pacienţi şi din judeţul Braşov şi din judeţul Covasna. Am vrut efectiv să văd de la faţa locului starea personalului medical, fiindcă, aşa cum aţi putut observa în ultima perioadă, avem multe cazuri în ce înseamnă persoane instituţionalizate, persoane care îngrijesc sau personalul medical. Am vrut să văd dacă sunt echipamente, dacă sunt materiale sanitare, dacă există circuit. Am discutat cu personalul medical de aici, era o problemă vizavi de circuite, vizavi de atitudinea unor pacienţi care nu respectă aceste circuite sau îşi asumă anumite riscuri şi pleacă sau îşi asumă anumite riscuri şi merg pe anumite circuite. Este o problemă pe care va trebui să o discut cu Direcţia de Sănătate Publică, dar după ce vom face o evaluare completă”, a spus, sâmbătă, la ieşirea din Spitalul Judeţean de Urgenţă Sfântu Gheorghe, ministrul Nelu Tătaru.

Întrebat despre cei 67 de angajaţi ai spitalului, confirmaţi cu coronavirus, Tătaru a spus că managementul spitalului trebuie să se preocupe de stabilirea turelor de serviciu.

”Orice caz de personal medical confirmat înseamnă o pierdere de moment şi o reaşezare a unităţii spitaliceşti. Fiecare cadru medical trebuie să ştie că nu poate acorda asistenţă medicală, dacă el nu este viabil. Chiar dacă acum avem materiale de protecţie, avem echipamente, avem medicamente, trebuie să păstrăm acele precauţii. Rămâne ca managementul spitalului să reaşeze perosnalul medical, în funcţie de necesităţi pe anumite schimburi”, a declarat Tătaru.