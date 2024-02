FOTO Nemții îi sfidează pe ruși: desant german în teritoriul dorit de Putin și Medvedev în Ucraina

Baerbock şi Kuleba au venit împreună de la Berlin şi au aterizat în Republica Moldova, de unde şi-au continuat drumul pe cale terestră către oraşul ucrainean situat pe ţărmul Mării Negre. Este a şasea călătorie pe care Annalena Baerbock o efectuează în Ucraina de la începutul războiului. Lideră a partidului Verzilor, ea s-a remarcat în acest timp printre politicienii occidentali cei mai radicali împotriva Rusiei şi a cerut constant mai mult ajutor militar pentru Kiev.

Într-o declaraţie acordată presei la sosirea sa sâmbătă în Ucraina, Annalena Baerbock a spus că această zi poate fi descrisă şi ca o "zi a bucuriei", întrucât a văzut steagul UE la punctul de frontieră. "În ultimii doi ani, am călătorit pe această cale europeană împreună", i-a spus ea ministrului Kuleba, făcând aluzie la decizia liderilor statelor UE din decembrie de lansare a negocierilor de aderare cu Ucraina.

It was a pleasure to welcome my German counterpart @ABaerbock to Odesa today, which marks two years since Russia's full-scale invasion of Ukraine.



In the last two years, Germany has emerged as Ukraine's second-largest military aid provider and a staunch supporter of Ukraine’s EU… pic.twitter.com/uZDBii3xsx