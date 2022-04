Nicolae Ciucă vrea să cedeze PSD șefia ANAF, condiționând numirea pesedistului Ionut Mișa în fruntea instituției!

Surse politice din conducerea PNL vorbesc deja de primele tensiuni din cadrul partidului, starnite de decizia noului presedinte PNL de a ceda conducerea ANAF taberei social democrate, care ar trebui sa accepte nominalizarea lui Ionut Misa in fruntea ANAF. Aceleasi surse politice spun ca insistenta lui Nicolae Ciuca in a-l numi pe Ionut Misa inapoi la conducerea ANAF, genereaza discutii aprinse in ambele partide. Liderul PSD, Marcel Ciolacu nu l-ar avea deloc in gratii pe fostul sef Anaf, care are parte in schimb de sprijinul neconditionat al secretarului general PSD, Paul Stanescu.

Desemnarea noului presedinte al ANAF treneaza deja de cateva saptamani, in contextul in care postul apartine liberalilor iar negocierile interne ii vizau pana acum pe secretarul de stat din ministerul finanțelor , Lucian Heius si pe tehnocrata Nicoleta Carciumaru, in prezent director in cadrul ANAF.

Reintoarcerea constanteanului Ionut Misa la sefia ANAF este pe placul a doar doi lideri PNL: Bogdan Hutuca, presedintele PNL Constanta si Rares Bogdan, primvicepresedintele PNL. Aceleasi surse politice sustin existenta unor relatii mai degraba “comerciale” intre acestia, la mijloc fiind interesele unor cunoscuti oameni de afaceri pentru care Ionut Misa s-a pozitionat de-a lungul anilor ca un partener de nadejde.

Inexplicabila ramane totusi relatia apropiata dintre Nicolae Ciuca si social democratul Ionut Misa, care in prezent ocupa o functie importanta in cadrul ANAF, director general al directiei de mari contribuabili.

Sunt cunoscute realizarile mai degraba mediocre pe care Ionut Misa le-a avut atat ca ministru al Finantelor in guvernul Mihai Tudose, cat si din functia actuala, de director la mari contribuabili. Nu la fel de mediocre sunt ambitiile fostului sef Anaf, care isi exprima in mod constant dorinta de a reveni la sefia ANAF si la sefia Ministerului de Finante.

Ramane de vazut cum se va transa situatia in interiorul PNL si daca Nicolae Ciuca, cel care a abia a fost instalat presedinte al acestui partid, va oferi PSD conducerea unei institutii atat de importante, care apartine totusi PNL.