Nicu Ştefănuţă, europarlamentar USR PLUS: 'Vreau să atragem 10.000 de tineri în partid și să avem 45 de 'Ciugud', conduse de primarii noştri'

Europarlamentarul Nicu Ştefănuţă a propus, sâmbătă, la Congresul USR PLUS, trei obiective pentru partid, subliniind importanţa atragerii de membri tineri, a performanţei în administraţia locală şi a câştigării alegerilor prezidenţiale, potrivit agerpres.ro.

"Vreau să atragem 10.000 de tineri în partid, pentru că noi, când vom ajunge la urne în 2024, vor fi 500.000 de noi votanţi care se vor prezenta. Iar dacă noi nu îi luăm, dacă tinereţea iese din USR PLUS, atunci USR PLUS nu mai este ce a fost. Vreau să avem 45 de 'Ciugud', conduse de primarii noştri actuali, pentru că oamenii din 2024 nu ne vor vota pentru promisiunile noastre, ci pentru ceea ce am făcut deja. Vreau să dăm un preşedinte al României, pentru că este singura noastră garanţie, singura încoronare posibilă, care ne va duce dincolo de 2024, spre 2030", a spus Ştefănuţă.

Europarlamentarul a lansat un apel la toate grupările din partid să "lase în urmă diviziunea" şi să "vindece rănile", indiferent că sunt "barnişti", "cioloşişti", "darăi" sau neutri.

"Alegerile acestea nu sunt deloc despre noi. Ar putea să pară aşa, dar nu este deloc aşa. Să nu facem greşeala PNL-ului, captivat ca Narcis de propria imagine şi total surd la ceea ce spun românii. (...) Barca aceasta, în care ne găsim cu toţii 'barnişti', 'cioloşişti', 'darăi' şi marea majoritate de neutri, este o barcă pe un ocean furtunos. Dar suntem absolut toţi în ea şi oamenii ne văd că tragem la aceleaşi vele, că ridicăm aceleaşi pânze. Şi, de fapt, oamenii au dreptate, nu noi", a susţinut el.

Nicu Ştefănuţă a criticat Guvernul pentru că a fost "atât de pasiv la campania de vaccinare" şi a declarat că îşi doreşte ca România să nu mai ocupe ultimul loc în niciun clasament european.

"În afara acestei săli frumoase există o lume care suferă. Sunt oameni în Constanţa care se întreabă azi ce fel de stat e acela care lasă oamenii să ardă de vii în spitale. Sunt şi colegii noştri tineri, care se întreabă cu ce să îşi plătească factura la gaz, acum, în iarnă, pentru că au bani puţini. Chiar şi din delegaţii la acest congres mulţi sunt astăzi acasă, atinşi de COVID şi se întreabă cum de Guvernul acesta a fost atât de pasiv la campania de vaccinare. Cum de am ajuns ultimii în Europa. Eu nu mai vreau să fiu ultimul în Europa la nimic. Nu am niciun motiv să fiu ultimul. Noi, atâţia oameni tineri, pe scenă şi în sala aceasta, nu putem deloc să ne mulţumim cu atât de puţin", a subliniat el.

Nicu Ştefănuţă candidează pentru un loc în Biroul Naţional, figurând pe lista "#Împreună USR-PLUS. Curaj pentru România" alături de Adrian Albu, Allen Coliban, Mihai Poliţeanu, Bogdan Stroe, Cătălin Teniţă şi Vlad Teohari.