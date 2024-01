Nicușor Dan anunță continuarea protestului din București, deși nu participă nimeni

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, afirmă, luni seară, că protestul din Piaţa Constituţiei, la care nu s-a prezentat nimeni, va continua şi în ziua de marţi, zona urmând a fi blocată potrivit protiocolului. Nicuşor Dan afirmă că a încercat să-l convingă pe organizator să renunţe, dar nu a reuşit. El explică faptul că nu a ştiut că protestul a fost solicitat de apropiaţi ai Dianei Şoşoacă, dar cererea întrunea elementele legale şi a fost aprobată.

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a afirmat, luni seară, la Digi 24, că au existat 4-5 solicitări de autorizare a protestelor fermierilor şi transportatorilor în Bucureşti, una făcută de FORT care a vrut să aducă 15.000 de maşini în Capitală.

Niciuna dintre aceste cereri nu a întrunit elementele legale, fiind respinsă.

”După aceea, a venit această solicitare de la un cetăţean. În sfârşit avea elementele legale. El a spus că aduce 100 tractoare, 100 de a numite cap tractor (…) Numai că iată că nu nu a strâns protestatarii la care se aştepta. Am avut neoficial încercări să îl convingem să renunţe pentru ziua de mâine. Dar nu. Mâine vom avea aceeaşi imagine, o piaţă blocată conform protocolului”, a declarat Nicuşor Dan.

Nu știam că e apropiat de Șoșoacă

Întrebat când a ştiut că acest protest a fost organizat de apropiaţi ai senatoarei Diana Şoşoacă, Nicuşor Dan a afirmat: ”Este un om care a mai făcut de-a lungul timpului cerere către noi. Habar n-am avut de legătura dumnealui cu doamna Şoşoacă, însă era un cetăţean care ceruse, în numele unei idei, ceruse un protest şi nu aveam niciun motiv să nu aprobăm cererea asta de protest”.

Primarul general a afirmat că, dincolo de protestul din Piaţa Constituţiei, ”noi avem nişte proteste cu nişte oameni care au nişte revendicări”.

”Sunt nişte chestiuni care sunt reale, depăşesc bine atribuţiile mele de primar, dar sunt nişte chesti uni reale. A fost o încercare de politizare, cum s-a mai întâmplat de multe-uri care n-a mers să citesc”, a mai declarat Nicuşor Dan.

Întrebat cum răspune PNL şi PSD care-l acuză că i-ar conveni ca protestatarii să intre în Bucureşti – pentru a contesta Guvernul – Nicuşor Dan a afirmat: ”Nu am dat acea autorizaţie pentru 15.000 de maşini în Piaţa Victoriei. N-am făcut, nici într-un caz, nici în altul decât să aplic legea. Şi într-un caz şi în altul am aplicat legea. Protestul FORT era un protest are paraliza traficul din Bucureşti. Se încălca un articol explicit de lege care spune că nu ai voie să afectezi traficul. Ăsta era un protest care nu afecta traficul şi îndeplinea condiţiile legale”.

Primarul general afirmă că a aprobat, în trei ani de mandat, 1.000 de proteste, dintre care 20-30 chiar împotriva sa.