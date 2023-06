Nou tir de rachete rusești asupra Ucrainei / O drona doborâtă declanșează un incendiu într-un bloc-turn din Kiev

În centrul oraşului Dnipro,"mai multe case au fost complet distruse. Există un crater imens după explozie. Sunt victime", a informat primarul Boris Filatov la Telegram.

La Kiev, şeful administraţiei militare a capitalei, Serhii Popko, a afirmat că apărarea antiaeriană a distrus "mai mult de 20 de rachete în spaţiul aerian din jurul Kievului".

Cu toate acestea, au căzut resturi, care au provocat distrugeri şi un incendiu într-o clădire cu 24 de etaje. Potrivit aceleiaşi surse, sunt cel puţin doi răniţi.

La Harkov, potrivit guvernatorului regional, Oleg Siniegubov, o conductă de gaze a fost distrusă provocând un incendiu, fără a se înregistra însă răniţi.

The head of the military administration of #Kyiv added that debris fell on a 24-story building. There was destruction and fire on the 16th, 17th and 18th floors. Two casualties are currently known. pic.twitter.com/gH8ANJ9jiY