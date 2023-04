Noua vedetă a mesei de Paști: Carnea de iepure - Este sau nu mai sănătoasă decât carnea de miel?

​Carnea de iepure tinde să câștige tot mai mult teren în fața celei de miel și să devină noua vedetă a mesei de Paști. Lygia Alexandrescu, consultant în nutriție sportivă, educație alimentară și comunicare nutrițională, arată că primește tot mai des întrebarea „cum este carnea de iepure?”, mai ales în preajma Paștelui.

Carnea de iepure este mai ieftină decât carnea de miel și are mai puține calorii, informează HotNews.ro.

Meniurile tradiționale de Paști conțin mai ales carne de miel. În ultimii ani însă, carnea de miel a început să fie înlocuită tot mai des cu carne de ied și, mai nou, există tendința de a consuma preparate tradiționale de Paști din carne de iepure.

„Carnea de iepure, unu, este mai ieftină și, doi, spre deosebire de carnea de miel, nu precipită acidul uric”, spune Lygia Alexandrescu.

Carnea de miel „conține foarte multă purină și atunci, cei bolnavi de gută, de hiperuricemie, intră în criză ușor dacă mănâncă multă carne provenită de la animal tânăr. Iepurele se pare că nu conține atâta purină”, explică nutriționistul.

Din punct de vedere nutrițional, există o serie de asemănări, dar și de deosebiri între aceste trei tipuri de carne, spune nutriționistul: „Toate provin de la animale tinere. Asta știm foarte bine și, în ciuda aparențelor, sunt greu de digerat, mai ales după o perioadă de 7 săptămâni de post, acolo unde s-a ținut post”, arată Lygia Alexandrescu.

Diferențele dintre carnea de miel, de ied și de iepure

Carnea de miel este fragedă, are gust și miros specific, este o foarte bună sursă de proteine, însă poate crește acidul uric dacă este consumată în în exces - asta înseamnă mai mult de 200 de grame la o masă.

Carnea de ied face același lucru, însă are un pic mai puțin colesterol, este ușor mai slabă caloric și are mai puțin colesterol.

Carnea de iepure nu precipită acidul uric și nu produce crize de gută persoanelor care suferă de gută, de hiperuricemie, și are un gust ușor asemănător cu carnea de pasăre - un gust dulce, aș spune, și calorii chiar mai puține decât carnea de miel și carnea de ied. În plus, carnea de iepure are un raport foarte bun de acizi Omega 3 și Omega 6.

Grijă mare la sursa de carne pentru Paști

Toate aceste tipuri de carne, preferate pe masa de Paști, sunt foarte perisabile, așa că sfatul Lygiei Alexandrescu este să avem grijă mare la sursa de carne în această perioadă.

„O posibilă toxiinfecție alimentară poate avea forme de manifestare foarte severe. Trebuie să cumpărăm carnea din locuri autorizate, iar la cumpărare, ea trebuie să aibă o culoare roz deschis, textură elastică, fermă, miros plăcut, proaspăt, și grăsimea să aibă culoare albă, nu galbenă și niciun caz să nu fie lipicioasă. Așa recunoaștem o carne proaspătă”, este sfatul nutriționistului.