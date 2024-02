Numele fostului fotbalist Cristi Chivu apare în dosarul DNA al șefului CJ Prahova - Dumitrescu locuia în apartamentul lui Chivu (surse)

Numele fostului fotbalist Cristi Chivu și al soției sale, Adelina, au apărut în dosarul de corupție instrumentat de procurorii DNA împotriva lui Iulian Dumitrescu, președinte al Consiliului Județean Prahova și prim-vicepreședinte al PNL. Ancheta a scos la iveală și plăți de 60.000 de euro făcute către Victor Ioniță, fostul antrenor al senzației tenisului Simona Halep, ceea ce adaugă un plus de intrigă în acest caz.

Procurorii DNA îl suspectează pe Iulian Dumitrescu de presupusa săvârșire a infracțiunilor de fals în declarații în formă continuată și luare de mită. El nu este însă singura țintă în acest dosar, fiind cercetați și sora sa, Angelica Marilena Lambrea, și cumnatul său, Adrian Daniel Lambrea.

Ancheta privind afacerile financiare ale lui Dumitrescu a pătruns adânc în conturile acestuia, dezvăluind sume substanțiale transferate lui Cristi Chivu, fostul căpitan al echipei naționale de fotbal a României, și soției acestuia. Concret, Dumitrescu a transferat soților Chivu 240.273,24 lei (aproximativ 50.000 de euro) și încă 24.000 de euro pentru închirierea unui imobil. Aceste plăți au ridicat semne de întrebare în rândul anchetatorilor.

Iulian Dumitrescu a locuit într-un apartament opulent de 800 de metri pătrați situat în complexul Stejarii. Această proprietate luxoasă aparține lui Cristi Chivu și soției sale Adelina.

Scandalul nu se oprește la Chivu, s-a descoperit că și Victor Ioniță, fost jucător de tenis și fost antrenor al Simonei Halep, a primit de la Dumitrescu suma substanțială de 60.000 de euro. În documentele procurorilor este menționată și o firmă care îi aparține lui Ion Țiriac. Natura acestor plăți rămâne neclară, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la afacerile financiare ale politicianului cu personalități sportive.

În plus, procurorii susțin că Iulian Dumitrescu nu a declarat sume considerabile de bani, inclusiv 765.249,55 lei (aproximativ 154.000 de euro), 29.125 de lire sterline și încă 24.000 de euro, pe care le-a accesat din contul surorii sale. În plus, se presupune că Dumitrescu a cheltuit suma impresionantă de 2.975.500 de lei pe vacanțe și vouchere de lux în decurs de un an și jumătate.