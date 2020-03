Nunta nepoatei reginei Marii Britanii ar putea să nu mai aibă loc pe fondul pandemiei cu coronavirus

Prinţesa Beatrice, una dintre nepoatele reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, şi-a restrâns planurile de nuntă şi a anulat o recepţie planificată să aibă loc la Palatul Buckingham din cauza pandemiei cauzate de noul coronavirus, a anunţat miercuri familia regală britanică, citată de Reuters, preluată de Agerpres.

Prinţesa Beatrice urmează să se căsătorească cu omul de afaceri italian Edoardo Mapelli Mozzi la Palatul St. James din Londra pe 29 mai, iar suverana britanică, în vârstă de 93 de ani, urma să organizeze cu această ocazie o recepţie privată în grădinile Palatului Buckingham.Planurile lor au fost însă schimbate după ce guvernul de la Londra i-a sfătuit pe britanici să evite adunările sociale pentru a preveni răspândirea noului coronavirus.Palatul Buckingham a declarat că prinţesa Beatrice şi logodnicul ei sunt conştienţi de necesitatea de a evita asumarea oricăror riscuri inutile şi şi-au revizuit planurile de nuntă, în urma recomandărilor guvernului."Sunt extrem de conştienţi de recomandările guvernului în legătură atât cu bunăstarea membrilor mai în vârstă ai familiei, cât şi cu reuniunile la care participă un număr mare de persoane", a afirmat într-un comunicat biroul de presă de la Palatul Buckingham."Prin urmare, recepţia planificată în grădinile Palatului Buckingham nu va avea loc. Cuplul va cântări cu atenţie recomandările guvernului înainte de a decide dacă o ceremonie privată va avea loc cu participarea unui grup restrâns de membri ai familiei şi prieteni", se afirmă în acelaşi comunicat.Marţi, regina Elisabeta a II-a a anulat petrecerile anuale pe care le organizează în fiecare primăvară în grădinile Palatului Buckingham şi va părăsi Londra mai devreme decât o făcea de obicei în aceasta parte a anului, urmând să se retragă timp de câteva săptămâni la Castelul Windsor, aflat la o distanţă 40 de kilometri de capitala ţării, din cauza pandemiei de coronavirus.Prinţesa Beatrice, în vârstă de 31 de ani, ocupă locul al nouălea în ordinea de succesiune la tron şi este fiica prinţului Andrew, al doilea fiu al reginei Elisabeta a II-a, cu Sarah Ferguson, ducesă de York. Părinţii ei sunt divorţaţi.

Tatăl ei, prinţul Andrew, este cercetat pentru relaţia sa de prietenie cu finanţistul american Jeffrey Epstein, care a fost acuzat că a exploatat sexual mai multe tinere minore în anii care au precedat sinuciderea lui în închisoare în vara anului 2019.



Prinţesa Beatrice şi dezvoltatorul imobiliar Edoardo Mapelli Mozzi s-au logodit în septembrie 2019 în Italia. Edoardo Mapelli Mozzi, un magnat imobiliar, este divorţat şi are un fiu.



Beatrice, deşi deţine titlul de prinţesă, nu îndeplineşte angajamente oficiale în numele casei regale britanice. Ea lucrează pentru Afiniti, o companie de software cu sediul la Washington, şi are reşedinţa atât la Londra, cât şi la New York.