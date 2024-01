Nutriționista vedetelor te învață cum să stai departe de bolile sezonului: Planta-minune cu vitamina C

Nutriționistul dr. Mihaela Bilic dezvăluie care sunt beneficiie extraordinare pe care le are una dintre cele mai bogate plante în vitamina C. Această plantă joacă un rol crucial în această perioadă dificilă și cel mai imporant se găsește în orice piață la prețuri foarte accesibile.

Mihaela Bilic subliniază importanța imunității în lupta împotriva bolilor, în special în contextul actual, și evidențiază că starea de bine și plăcerea pe care o aduce mâncarea joacă un rol esențial în întreținerea sănătății mintale.

„Pentru că ne aflăm în plină pandemie virală nu e de mirare că au dispărut vitamina C din farmacii și lămâile din supermarket. Vitamina C este cea mai celebră dintre vitamine pentru că are proprietăți antioxidante- ajută organismul să neutralizeze radicalii liberi și procesele oxidative, întărind astfel sistemul imun”, spune Mihaela Bilic.

În acest sens, ea spune că pătrunjelul este planta minunte cu o concentrație de aproape 200mg de vitamina C la 100g, care depășește adesea fructele și legumele obișnuite, cum ar fi ardeiul gras roșu, sucul de portocale sau kiwi.

„Când vine vorba de surse naturale de vitamina C, primul nostru gând este la lămâi și citrice în general. Adevărul este că legumele sunt mult mai bogate în vitamina C comparativ cu fructele, iar Campionul este nimeni altul decât banalul pătrunjel.

Cu un conținut de aproape 200mg vitamina C/100g, pătrunjelul depășește toate celelalte fructe și legume: ardei gras roșu 160mg, suc de lămâie 128mg, ardei gras verde 120mg, kiwi 92mg, căpșuni 67mg, suc de portocale 54mg”, scrie Mihaela Bilic.

Recomandarea nutriționistului este să consumăm pătrunjel în cantități generoase, cum ar fi în salată. Ea evidențiază că pătrunjelul nu doar conține vitamina C, ci este și bogat în fibre, betacaroten, acid folic, fier și calciu, elemente esențiale pentru menținerea sănătății generale.

Mihaela Bilic argumentează că pătrunjelul este o alegere excelentă pentru îmbunătățirea digestiei, asigurarea unei circulații optime (datorită vitaminei K), combaterea anemiei și neutralizarea mirosurilor neplăcute din gură.

„Singura condiție este să consumăm pătrunjel din belșug, cu snopul, sub formă de salată (după exemplul salatei libaneze numite tabouleh), nu doar câteva frunze, ca decor în ciorbă sau tocăniță.

În plus pătrunjelul este bogat în fibre, betacaroten (precursor de vitamina A), acid folic, fier și calciu- adică elemente esențiale pentru sănătate. Nu e de mirare că în Franța salata de pătrunjel (tabouleh) este prezentă constant în meniul spitalelor, un preparat simplu și eficient pentru bolnavii aflați în convalescentă.Așa că de mâine uitați de lipsa lămâilor de la raft și umpleți coșul cu pătrunjel! E antianemic, antioxidant, îmbunătățește digestia, ameliorează circulația (are vitamina K anticoagulantă) și, nu în ultimul rând, asigură o respirație proaspătă- neutralizează mirosurile neplăcute din gură, inclusiv pe cel de usturoi”, scrie Mihaela Bilic pe pagina sa de Instagram.