O companie implicată în proiecte imobiliare în Qatar și Arabia Saudită investește în București - Proiect de lux în nordul Capitalei

Omul de afaceri canadiano-libanez Christian Comair, cunoscut pentru afacerile sale de succes din Qatar și Statele Unite ale Americii, își extinde acum imperiul în industria imobiliară a României. Potrivit informațiilor obținute de Profit.ro, Comair a achiziționat un teren strategic în zona Expoziției din București, unde a început construcția unui aparthotel de lux.

Christian Comair este fondatorul grupului de companii Generic Engineering Technologies (GET) din Doha, Qatar, care cuprinde constructorul Ashada și dezvoltatorul imobiliar Pima Group. Cu o prezență solidă în mai multe țări din Orientul Mijlociu și Europa, grupul GET are peste 7.000 de angajați și o istorie impresionantă în realizarea unor proiecte de amploare, inclusiv în domeniul militar.

Comair are legături strânse cu familia regală din Qatar, iar grupul său GET este specializat pe proiecte militare complexe, care costă, de regulă, peste un miliard de dolari, după propriile descrieri. GET a fost implicată în reabilitarea și decorarea palatului Șeic Ali Bin Abdullah - palatul de oaspeți al statului Qatar, și a construit palatul din Al Rayyan al prințului saudit Abdul Aziz Bin Ahmad.

Proiect imobiliar în nordul Capitalei

Comair a decis să pătrundă pe piața imobiliară din România prin intermediul firmei GET Engineering Development, alături de partenerul său libanez, Nabil Akl. Această mișcare strategică a fost marcată de achiziția unui teren de circa 700 de metri pătrați într-o locație privilegiată din București, la doar câțiva pași de zona Expoziției.

Proiectul inițiat de Comair pe acest teren include construcția unui aparthotel de înaltă clasă, alături de spații comerciale la parter. Această decizie vine în contextul în care zona Expoziției din București devine din ce în ce mai atractivă pentru investiții imobiliare de calitate, atrăgând atât investitori locali, cât și străini de prestigiu.

Un aspect important al acestei tranzacții este schimbarea de direcție a proiectului inițial propus de familia Mihăilescu, principalul acționar al grupului de transport și logistică TTS, care a vândut terenul către Comair. Inițial, proiectul prezentat autorităților locale viza construcția unui hotel cu 8 etaje, însă GET Engineering Development a optat pentru transformarea acestuia într-un aparthotel, adaptându-se astfel cerințelor pieței și oferind o perspectivă modernă asupra dezvoltării.

În plus, intrarea lui Christian Comair pe piața imobiliară românească este în concordanță cu tendințele internaționale din domeniu. Conform unui raport realizat de compania de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield, piața hotelieră din București a înregistrat o creștere semnificativă în ultimii ani, atât în ceea ce privește rata de ocupare, cât și tariful mediu pe cameră.