O platformă de schimb de date pentru cercetători LANSATĂ de Comisia Europeană

Comisia Europeană (CE), în colaborare cu mai mulţi parteneri, a lansat la 20 aprilie o platformă europeană de date privind COVID-19 pentru a permite colectarea rapidă şi schimbul datelor de cercetare disponibile. Platforma, care face parte din planul de acţiune ERAvsCorona, reprezintă o etapă suplimentară în eforturile Uniunii Europene (UE) de a sprijini cercetătorii din Europa şi din întreaga lume în lupta împotriva coronavirusului, informează marţi un comunicat de presă al Comisiei, potrivit Agerpres.

"Prin eforturile noastre comune, vom înţelege, vom diagnostica şi, în cele din urmă, vom învinge pandemia", a declarat Mariya Gabriel, comisar pentru inovare, cercetare, cultură, educaţie şi tineret.Noua platformă va oferi un mediu european şi mondial deschis în care cercetătorii vor putea stoca şi distribui seturi de date, cum ar fi secvenţe de ADN, structuri proteice, date din cercetările preclinice şi studiile clinice, precum şi date epidemiologice. Ea este rezultatul unui efort comun depus de Comisia Europeană, Institutul European de Bioinformatică - Laboratorul European de Biologie Moleculară (EMBL-EBI), infrastructura Elixir şi proiectul COMPARE, precum şi de statele membre ale UE şi alţi parteneri.Comunicatul notează că platforma europeană de date privind COVID-19 se aliniază la principiile stabilite în Declaraţia privind schimbul de date în caz de urgenţă în domeniul sănătăţii publice şi accentuează angajamentul Comisiei pentru date de cercetare deschise şi ştiinţă deschisă, al cărui scop este o ştiinţă mai eficientă, mai fiabilă şi care produce răspunsuri adecvate la provocările societale.

Planul de acţiune ERAvsCorona, aprobat la 7 aprilie a.c de miniştrii inovării şi ai cercetării din toate cele 27 de state membre ale UE, stabileşte 10 acţiuni prioritare, bazate pe coordonare strânsă, cooperare, schimb de date şi eforturi comune de finanţare între Comisie şi statele membre, pe principiile esenţiale ale Spaţiului european de cercetare.



În plus faţă de platforma europeană de date privind COVID-19 lansată luni, celelalte acţiuni se axează pe coordonarea finanţării, extinderea unor studii clinice de mari dimensiuni la nivelul UE, creşterea sprijinului acordat întreprinderilor inovatoare şi sprijinirea unui Hackathon paneuropean la sfârşitul lunii aprilie pentru a mobiliza inovatorii europeni şi societatea civilă. Planul comun de stabilire a acţiunilor prioritare va fi actualizat periodic împreună, într-un mod creativ, între serviciile Comisiei şi guvernele naţionale în lunile următoare.



UE ia măsuri ferme de combatere a pandemiei, asigură comunicatul. Pe baza investiţiilor pe termen lung efectuate înainte de izbucnirea epidemiei de coronavirus (prin intermediul PC7 & Orizont 2020), inclusiv în ceea ce priveşte supravegherea şi pregătirea, UE a mobilizat rapid 48,2 milioane EUR pentru 18 proiecte de cercetare preselecţionate, care lucrează în prezent la teste de diagnosticare rapidă în proximitatea pacientului, la tratamente noi, la noi vaccinuri, precum şi la epidemiologie şi la modelare pentru îmbunătăţirea pregătirii şi a reacţiei la focare. Proiectele implică 151 de echipe de cercetare din întreaga lume.



În plus, UE a mobilizat fonduri publice şi private în valoare de până la 90 de milioane EUR prin intermediul Iniţiativei privind medicamentele inovatoare şi a oferit sprijin financiar în valoare de până la 80 de milioane EUR companiei inovatoare CureVac pentru a ajuta la mărirea capacităţii de dezvoltare şi producţie a unui vaccin împotriva coronavirusului.



Mai mult, o cerere recentă de oferte în valoare de 164 de milioane EUR lansată prin instrumentul Accelerator al Consiliului european pentru inovare a atras un număr semnificativ de întreprinderi nou-înfiinţate şi de IMM-uri cu inovaţii care ar putea contribui, de asemenea, la combaterea pandemiei. În acelaşi timp, peste 50 de proiecte ale Consiliului European pentru Cercetare în curs de desfăşurare sau finalizate contribuie la răspunsul la pandemie prin furnizarea de informaţii din mai multe domenii ştiinţifice diferite (virologie, epidemiologie, imunologie, sănătate publică, dispozitive medicale, comportament social, gestionarea crizelor).



În acelaşi timp, pentru a consolida cooperarea globală, UE coordonează iniţiative internaţionale în cadrul Colaborării la nivel mondial în materie de cercetare pentru pregătire în eventualitatea apariţiei unor boli infecţioase (GloPID-R), care reuneşte 29 de organisme de finanţare de pe cinci continente şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii, se menţionează în comunicat. De asemenea, UE contribuie cu 20 de milioane EUR la Coaliţia pentru inovare în domeniul pregătirii în eventualitatea apariţiei epidemiilor (CEPI). În fine, Parteneriatul dintre ţări europene şi ţări în curs de dezvoltare privind testele clinice (EDCTP) finanţează trei cereri de propuneri în valoare de până la 28 de milioane EUR în cadrul programului Orizont 2020, în scopul de a sprijini activităţile de cercetare privind coronavirusul şi de a consolida capacităţile de cercetare din Africa Subsahariană.