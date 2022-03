Octavian Popescu: Mă bucur că am debutat, dar îmi pare rău că nu am câştigat. Visul meu cel mai mare este să ajung cu echipa naţională la CM şi să o duc eu

Mijlocaşul Octavian Popescu a debutat la echipa naţională, fără emoţii, după cum a spus, şi regretă că "tricolorii" nu au reuşit să câştige meciul cu Grecia. Visul lui Popescu este să se califice cu România la un turneu final al Cupei Mondiale, anunță news.ro.

"Mă bucur că am debutat, dar îmi pare rău că nu am câştigat. Mă aşteptam să fiu convocat, mi-am dorit să marchez, mai ales că am avut un început bun de sezon, am marcat 3-4 goluri deja, cât tot sezonul trecut. Tănase şi ceilalţi m-au ajutat foarte mult. Nu am avut emoţii, am dormit foarte bine, chiar şi la prânz. Visul meu cel mai mare este să ajung cu echipa naţională la CM şi să o duc eu", a declarat Popescu la Pro X.

Reprezentativa României a fost învinsă, vineri seară, pe stadionul Steaua, cu scorul de 1-0 (1-0), de selecţionata Greciei, într-un meci amical, primul pentru tricolori cu Edward Iordănescu selecţioner.

Golul a fost marcat de Bouchalakis, în minutul 39, cu o lovitură cu capul din 7 metri.

România va mai juca un meci amical marţi, 29 martie, ora 20:45, cu naţionala Israelului, în deplasare.