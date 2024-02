Olaf Scholz refuză să livreze rachete Taurus pentru Ucraina: 'Germania ar putea să fie atrasă în război!'

Cancelarul german Olaf Scholz se opune transferului rachetelor de croazieră Taurus către Ucraina, invocând riscul implicării Germaniei în război. Parlamentul german a respins recent o măsură care cere în mod explicit furnizarea Taurus.

Context: Rachetele Taurus, care au o rază de acțiune de până la 500 de kilometri, au făcut obiectul unor discuții ample de când Ucraina a depus o cerere de achiziție a armelor în mai 2023.

„Nu ar trebui să fim în niciun fel asociați cu țintele pe care le atinge acest sistem”, a declarat Olaf Scholz într-o conferință de presă, informează dpa, potrivit Nexta. El se arată surprins că a apărut din nou discuția despre rachetele Taurus. „Este o armă cu rază lungă de acțiune. Și ceea ce fac britanicii și francezi în ceea ce privește controlul țintei și escorta nu se poate face în Germania. Oricine s-a ocupat de acest sistem știe asta", a remarcat Scholz.

"Ceea ce îi lipseşte Ucrainei este muniţia de toate calibrele şi de orice rază de acţiune, dar nu şi acest lucru crucial din partea Germaniei", a spus cancelarul german, răspunzând la întrebări legate de sistemul respectiv de rachete.

Ce a declarat cancelarul german anterior

Ucraina a primit și alte rachete cu rază lungă de acțiune, cum ar fi Storm Shadow din Marea Britanie și SCALP de fabricație franceză.

Parlamentul Germaniei a susținut o moțiune de a livra Ucrainei arme nespecificate cu rază lungă de acțiune pe 22 februarie, în aceeași zi în care a respins trimiterea de rachete Taurus.

Scholz a repetat afirmațiile anterioare, că sistemul de țintire pentru Taur este diferit de cel folosit în Storm Shadow și SCALP și nu poate fi făcut din Germania.

În argumentele anterioare de ce Germania nu a putut trimite rachete Taurus, Scholz a spus că este îngrijorat că personalul german ar trebui să se afle la sol în Ucraina pentru a ajuta procesul de țintire a rachetelor, lucru pe care îl exclude.

Scholz a respins din nou participarea directă a soldaților germani la țintirea forțelor ruse și a spus că nu ar putea exista o prezență a trupelor germane în Ucraina.

Reacția Ucrainei

Ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, a menționat recent că Ucraina a apelat din nou la guvernul german cu o cerere pentru rachete Taurus. "Decizia finală aparține Germaniei", a spus ministrul.

Berlinul, negocieri secrete în favoarea Ucrainei

Berlinul negociază în secret cu India achiziționarea de obuze de artilerie de 155 mm pentru nevoile Forțelor Armate ale Ucrainei, relatează ziarul Spiegel, cu referire la surse anonime din Ministerul german al Apărării.

Potrivit publicației, India ar putea stoca câteva sute de mii de obuze de artilerie, care ar putea fi furnizate Ucrainei. În același timp, New Delhi se teme să le vândă în mod deschis, deoarece nu dorește o deteriorare a relațiilor cu Moscova. Prin urmare, Germania are în vedere o schemă "intermediară" pentru furnizarea de muniție. În plus, ar putea fi utilizat în cazul altor țări, în special al țărilor arabe, balcanice și africane.

Anunțul secretarului șef al NATO cu privire la atacurile Ucrainei în Rusia

Când Ucraina primește avioane de luptă F-16 de la aliați, va avea dreptul la autoapărare, inclusiv capacitatea de a lovi ținte militare ruse legitime dincolo de teritoriul Ucrainei, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, într-un interviu. Federația Rusă susține, prin vocea unui aliat al președintelui Vladimir Putin, că asta va duce direct creșterea unui posibil război Rusia vs. NATO (mai multe, aici).