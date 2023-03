Video-Foto | Oraşul Vuhledar din estul Ucrainei a fost şters de pe suprafaţa pământului (comandant militar ucrainean)

"Inamicul continuă să folosească lansatoare de rachete multiple și să bombardeze nu numai linia frontului imediat și Vuhledar, ci și zonele din jur. Inamicul bombardează în mod constant toate așezările cu arme de calibru mare. Populația civilă este epuizată", a subliniat Nazarii Kişak şi a adăugat: "Vuhledar a fost complet ras de pe fața pământului. Totul este ars, orașul este aproape gol. Există câțiva civili care ajută armata. Poliția i-a luat pe restul oamenilor, în special pe copiii care stau în subsoluri de aproape o lună. Civilii locuiesc pe unde pot, chiar și pe coridoare, ascunzându-se de bombardamente. Oamenii sunt disperaţi şi epuizaţi, nu știu la ce să se aștepte. Încercăm să îi sprijinim, comunicăm cu ei. Oamenii au fost lăsați fără nimic, dar ei tot ne ajută pe noi, militarii".

Întrebat dacă există semne de epuizare în rândul forțelor ruse, el a răspuns: "Vă spun următorul lucru - toată lumea este epuizată, dar trebuie să rezistăm și să ne apărăm țara. Noi suntem infanteria care trebuie să rezistăm până la capăt, fără să părăsim nici măcar un metru din țara noastră." Nazarii Kişak a mai spus că forțele ruse "au suferit pierderi grele", dar "Rusia are multe rezerve".

"Brigada este puternică și Ucraina nu are niciun motiv de îngrijorare în privința direcției Vuhledar", a spus el. "Dar direcția Bahmut este cu adevărat dificilă. Motiv pentru care un comandant foarte puternic se află acum acolo. Acolo au loc lupte grele, sunt morți și răniți în fiecare oră. Sarcina noastră, ca ucraineni, este să ne rugăm și să credem, iar apoi totul depinde de Dumnezeu. Trebuie să învingem pe pământul nostru", a declarat Nazarii Kişak.

