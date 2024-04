Orban, întrebat dacă va candida la alegerile prezidenţiale: Evident că sunt hotărât să intru în competiţia pentru desemnarea candidatului

Ludovic Orban, preşedintele Forţa Dreptei, a declarat, marţi, la Timişoara, că este hotărât să intre în competiţia pentru desemnarea candidatului la alegerile prezidenţiale, în cadrul Alianţei Dreapta Unită, dar că îi place să anunţe decizia.

”Mie îmi place să anunţ decizia. Am fost întrebat săptămâna trecută dacă vine Alin Nica la dumneavoastră, va candida Alin Nica la preşedinţia CJ Timiş? Am preferat să nu răspund până nu am discutat cu domnul Alin Nica şi împreună am convenit asupra acestei decizii pe care v-o prezentăm astăzi. În privinţa candidaturii la funcţia de preşedinte al României, evident că sunt hotărât să intru în competiţia pentru desemnarea candidatului la prezidenţiale, dar în mod evident decizia trebuie luată în Alianţă”, a declarat Ludovic Orban.

Liderul Forţa Dreptei a precizat că decizia trebuie să aibă la bază unele criterii obiective, în desemnarea candidatului la prezidenţiale.

”Decizia trebuie să aibă la bază nişte criterii obiective pe baza cărora să alegem candidatul cel mai bun şi care are cele mai mari şanse să câştige alegerile prezidenţiale”, a mai spus Orban.