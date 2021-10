Oreste îi AMINTEȘTE lui Cîțu că îl paște PUȘCĂRIA, după rectificarea care a scandalizat PSD și USR: Sectari nespălați

Jurnalistul Oreste Teodorescu s-a scandalizat după rectificarea bugetară făcută de Guvernul Cîțu, care a a alocat bani mai mulți din fondul de rezervă pentru primăriile partidelor de la guvernare. PSD a anunțat că depune plângere penală din cauza alocării sumelor, iar useriștii au acuzat și ei că nu au primit deloc bani. Orest s-a aprins și spune că premierul demis riscă pușcăria.

Citește și: Denise Rifai a LUAT FOC după ce Iohannis a promulgat legea care ar putea să îl lase pe Băsescu fără privilegii: Of! Cât de penibil și trist

"Cand ciuma își schimba culoarea, masca de protecție rămâne neschimbata!

Când Dragnea împărțea banul public, discreționar, doar baronilor roșii, am ieșit revoltat cu bata cuvântului, deplângând abuzul și nedreptatea! Nu pot sa rămân impasibil, vazand cum, din bugetul destinat exclusiv situațiilor de urgenta, Citu alimentează cu fonduri doar pe obedienții care l-au votat la congres! Ma doare inima când văd cu cata repeziciune se transforma, partidul in care am crezut ca poate schimba ceva, in Ciuma Galbena! Când Nastase închidea gura jurnalistilor cu violenta sau bani mulți, am luptat cu toată ființa pentru destructurarea găștii lui penale, deci nu am cum sa nu amendez tupeul nesfârșit al unor sectari spălați pe creier care confunda liberalismul cu disciplina Uniunii Tineretului Comunist! Domnule Clark Kent, nu va mai trimiteti sclavetii sa “ne cumpere”, au mai încercat și alții și acum se miorlăie ca ii așteaptă pușcăria! Iar papagalilor care primesc servite, “bombe de presa”, le dau sfatul simplu de a verifica informatia inainte sa devină stire, altfel rămân doar niște mercenari insalubri! De câte ori văd aroganta și suficientă celor care astăzi cred ca dacă ocupa o funcție, sunt mici dumnezei, îmi revine obsesiv in minte, fata isterica a unei tanti nimeni care răcnea din toți bojocii: “ciocu’ mic ca acum noi suntem la putere”… și nu, nu era de la PSD…", scrie Oreste pe Facebook.