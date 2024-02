Orientul Mijlociu dă în clocot: Israelul atacă dezlănțuit în Liban/ Video

Videoclipurile distribuite pe reţelele de socializare au arătat explozii în oraşul Ghaziyeh, la aproximativ 30 km de graniţa cu Israelul.

Un purtător de cuvânt al armatei israeliene a declarat că loviturile au lovit depozite de arme ca răspuns la o dronă lansată spre Israel de către gruparea Hezbollah, susţinută de Iran

Nu au existat rapoarte imediate privind victimele.

Israelul şi Hezbollah au schimbat aproape zilnic lovituri transfrontaliere de la începutul războiului dintre Israel şi Hamas în Gaza.

The owner of the targeted electrical generator warehouse in Ghaziyeh:



“Which party (H*zbollah) or which warehouses are you talking about?? It’s a warehouse full of electric generators, you can even go see with your own eyes!”



