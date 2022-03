Pacienții cu accidente vasculare cerebrale pot fi recuperați medical în totalitate dacă sunt internați într-un spital specializat. AVC nu trece de la sine

Accidentul vascular cerebral este o urgență medicală și necesită intervenție de specialitate în cel mai scurt timp. Apare când alimentarea cu sânge a creierului este întreruptă sau redusă și din această cauză țesutul creierului nu mai primește oxigen și nutrienți. Celulele încep să moară în câteva minute, de aceea este esențială intervenția medicală rapidă.

Cum recunoaștem un accident vascular cerebral suferit de o persoană

Studiem fața. Dacă cerem persoanei să zâmbească, observăm că se lasă o parte a feței

Analizăm brațele. Dacă cerem persoanei să ridice ambele brațe în același timp, observăm fie că un braț nu poate fi ridicat, fie că unul dintre brațe se lasă involuntar în jos

Provocăm vorbirea. Dacă solicităm persoanei să repete o frază ușoară, observăm că vorbirea este confuză.

Verificăm simptomele. Confuzie, probleme de echilibru și coordonare, amorțeală sau paralizie la nivelul feței, a unui braț sau a unui picior, dificultăți bruște de vedere – vedere încețoșată sau înnegrită ori dublată, durere de cap bruscă și severă

Accidentul vascular cerebral (AVC) impune intervenția chirurgicală în cel mai scurt timp posibil, iar după intervenție, trebuie urmat un program profesionist de recuperare medicală. AVC nu trece de la sine.

La Spitalul Sfântul Sava de Recuperare Medicală și Îngrijiri Paliative se efectuează, cu internare, RECUPERARE MEDICALĂ NEUROLOGICĂ, POSTOPERATORIE, ORTOPEDICĂ, DUPĂ ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL (AVC). În Spitalul Sfântul Sava, asistența medicală și monitorizarea pacienților are loc 24 de ore din 24 și 7 zile din 7. Procedurile de recuperare medicală se efectuează fără pauze pentru sărbătorile legale, astfel încât exercițiile să aibă continuitate și eficiență, iar recuperarea să fie cât mai rapidă posibil, în funcție de tipologie.

În doar trei ani de la înființare, Spitalul Sfântul Sava înregistrează performanțe greu de egalat în domeniul recuperării medicale a persoanelor cu deficiențe majore de mobilitate. Rezultatele pot fi vizionate pe canalul de youtube al spitalului, dând click aici.

”În data de 24 octombrie, am fost la biserică și m-am dus într-o vizită cu soția. Eram invitat la masă. Am mâncat, am plecat acasă, pe drum, am picat jos. Soția a chemat salvarea și așa am ajuns la Slatina, am stat 4 săptămâni acolo. După 4 săptămâni, eu am cerut să merg la privat pentru că nu puteam să fac recuperare.

Ei îmi spuneau că de ce nu vreau să ridic piciorul. Zic: „Nu pot! Nu vedeți că sunt paralizat pe partea stângă?” Ei tot îmi ziceau că sunt puturos, că nu vreau și tot așa am avut discuții cu toți medicii. Cât am stat acolo, nu am făcut nicio baie. Deci în 4 săptămâni, nu m-am spălat niciodată, nici pe mâini, nici pe față. Nu mișcam piciorul, mâna. În prezent, piciorul merge bine. A început și mâna să își dea drumul. Am făcut 25 de ședințe de fizioterapie la picior și la mână și merg la masaj în fiecare zi până plec. Fac baie din două în două zile, mâncarea e foarte bună, curățenie, aerisire, tot ce trebuie într-un salon de spital.” – Ion Anghelescu, pacient

Spitalul Sfântul Sava este un centru medical multidisciplinar, cu o echipă formată din 180 de medici, asistenți medicali, specialiști în kineto și fizioterapie, infirmieri și personal nemedical, care au în responsabilitate 118 paturi avizate. Astfel, numărul mare de specialiști raportat la numărul de paturi face ca atenția pe care o primește fiecare pacient în parte să fie una deosebită.

Spitalul Sfântul Sava deține peste 70 de echipamente medicale de ultimă generație, precum și o ambulanță tip C, dotată cu aparatură de resuscitare și deservită de un echipaj medical specializat în medicina de urgență și, de curând, a deschis și o secție cu 18 paturi, de monitorizare permanentă a funcțiilor vitale, după sistemul de terapie intensivă.

